تعليق جميع الرحلات الجوية في مطار "ميونيخ" الألماني بسبب تساقط الثلوج بكثافة

أ ش أ

أعلنت سلطات مطار "ميونيخ" الألماني اليوم الثلاثاء، تعليق جميع الرحلات الجوية بشكل مؤقت، وذلك بسبب تساقط الثلوج بكثافة واستمرار الطقس البارد في التأثير على المنطقة.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أنه تم إلغاء جميع الرحلات الجوية أو تأجيلها ابتداء من الساعة السادسة صباحا وحتى 12 ظهرا مع تحذير المطار الألماني من أن العديد من الرحلات الجوية المقرر تسييرها في وقت لاحق من اليوم قد تتأثر أيضا بالظروف الجوية الصعبة.

وتأتي عمليات التعليق اليوم الثلاثاء بعد عمليات مماثلة لجميع الرحلات الجوية في المطار ذاته يوم "السبت" الماضي بعد تساقط الثلوج بكثافة في المدينة وفي ولاية "بافاريا" بجنوب ألمانيا.