تعرف على عناوين 168 مركزا انتخابيا تضم 235 لجنة فرعية بمحافظة مطروح

مطروح – حسن مشالى

تعد محافظة مطروح، من أكبر محافظات مصر من حيث المساحة، ومن أقلها في عدد السكان، الذين ينتشرون على مساحات شاسعة، وتجمعات عمرانية وسكانية مترامية، ويبلغ عدد السكان حوالي 570 ألفا و700 نسمة، من بينهم 342 ألفا و186 نسمة لهم حق الانتخاب الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المقرر إجرائها أيام 10 و11 و 12 من شهر ديسمبر الجاري، إضافة إلى تخصيص عدد من مراكز الاقتراع لتصويت الوافدين من المحافظات الأخرى، الذين يتواجدون للعمل في المشروعات القومية والاستثمارية وشركات البترول على أرض المحافظة، وكذلك زائري المحافظة خلال فترة إجراء الانتخابات.

وننشر أماكن وعناوين مركز الاقتراع واللجان الفرعية لانتخابات الرئاسة، والتي تغطي جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، والتي تم تجهيزها لاستقبال الناخبين، على مدار الـ 3 أيام المحددة للانتخابات.

واستعدت لاستقبال 342 ألفا و186 ناخباً، وتسهيل ادلائهم بأصواتهم لاختيار المرشح الرئاسي، وذلك في 149 مركزا انتخابيا تضم 200 لجنة فرعية، على مستوى مدن ومراكز المحافظة الـ 8، بالإضافة إلى تخصيص 19 مركزاً انتخابياً للوافدين، وتضم 35 لجنة فرعية إنتخابية، في عدد من المدن التي بها كثافة للوافدين من أبناء المحافظات الأخرى.

وتتوزع مراكز ولجان الانتخاب في محافظة مطروح، حسب التوزيع السكاني وعدد اللجان حسب الكثافة السكانية لكل منطقة، ففي مركز ومدينة مرسى مطروح عاصمة المحافظة، تم تخصيص 57 مركزاً انتخابيا تضم 83 لجنة فرعية مقيد بها 164 ألف و 544 ناخباً، وتخصيص 6 مراكز انتخابية تضم 12 لجنة فرعية، لتصويت الوافدين أو المغتربين من خارج المحافظة.

المراكز الانتخابية بمركز ومدينة مرسى مطروح هي مجمع أبو بكر الصديق، بجوار مسجد الروضة، طريق سوق ليبيا.

مدرسة الشهيد احمد عبد الكريم الثانوية العسكرية شارع الثانوية، بجوار مبنى الادارة التعليمية.

نادى مطروح الرياضى، نزُل شباب مطروح، بجوار قسم شرطة مطروح.

مدرسة زاهر جلال الإعدادية بنات - شارع زاهر جلال متفرع من شارع المحطة.

مدرسة العمدة أحمد طرام الاعدادية بنات (مطروح الاعدادية بنات سابقاً ) بجوار محكمة مطروح القديمة.

مدرسة تحفيظ القرآن الكريم الابتدائية، بشارع زاهر جلال بجوار كنيسة العذراء .

مجمع باحثة البادية، شارع الشهيد المعناوي بجوار شرطة السياحة والآثار .

مجمع العميد احمد فوزي القديمة، شارع الريفية أمام إدارة مطروح الأزهرية .

مجمع العوام الابتدائي، منطقة السنوسية شارع السنوسية القديم .

مدرسة وادى الرمل الابتدائية، الكيلو 9 طريق مطروح - السلوم .

مدرسة مجمع علم الروم الابتدائية 2 للتعليم الاساسي، شارع علم الروم مدخل شاطئ مينا حشيش.

مدرسة آبار نوح الابتدائية، الطريق الدائري خلف الغابة الشجرية، طريق معسكر الأمن المركزى.

مدرسة سملا الابتدائية القديمة، الكيلو 15 قبلى طريق مطروح الإسكندرية.

مدرسة وادي ماجد الابتدائية القديمة، الشولحى الكيلو 18 قبلى طريق مطروح - السلوم

مدرسة علوش الابتدائية، الكيلو 17 قبلى طريق مطروح /الاسكندرية.

مدرسة الجراولة للتعليم الأساسي الكيلو 18 طريق مطروح –اسكندرية، قبلى بجوار قرية سانتا مونيكا.

مدرسة القصابة الابتدائية الكيلو 28 طريق مطروح - اسكندرية بجوار كافتريا الشامي .

مدرسة أبو مرقيق الابتدائية، الكيلو 30 قبلى طريق مطروح – الاسكندرية، امام الوحدة الصحية.

مدرسة حتوش الابتدائية المشتركة الكيلو 35 بحرى طريق مطروح- الإسكندرية.

مدرسة أولاد ناجي بأبو خريط - بقرية الزيات الكيلو 40 طريق مطروح الإسكندرية.

مدرسة خالد بن الوليد للتعليم الاساسي، قرية باغوش طريق مطروح-الإسكندرية.

مدرسة جمال عبد الناصر بالابتدائية بالبربيطة،البربيطة بسيدي حنيش.

مدرسة أطنوح للتعليم الاساسي، الكيلو 55 طريق مطروح – الإسكندرية.

مدرسة كشوك عميرة الابتدائية - الكيلو 60 قبلى طريق مطروح- الإسكندرية.

مدرسة رأس الحكمة الاعدادية بنين، قرية رأس الحكمة، بجوار نقطة الشرطة.

الوحدة المحلية برأس الحكمة، قرية رأس الحكمة طريق مطروح –الاسكندرية.

مدرسة سيدي دخيل الابتدائية، قرية رأس الحكمة بجوار قصر الرئاسة.

الوحدة المحلية بالقصر، قرية القصر طريق عجيبة.

مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض، قرية القصر طريق عجيبة.

مدرسة ام الرخم الاعدادية المشتركة، عزبة أم الرخم، منطقة القصر

مدرسة السوينات للتعليم الأساسي، طريق النجيلة البحرية، عزبة السوينات.

مدرسة ساحل أبو لهو للتعليم الأساسي، الكيلو 40 طريق النجيلة البحرية .

مدرسة النصر الابتدائية بالشولحي،كيلو 25 غرب اتجاه مطروح طريق مطروح- السلوم.

مدرسة النصر الابتدائية للتعليم الاساسى، الكيلو 30 طريق مطروح- السلوم.

مركز شباب الرجاء بأولاد مرعي، الكيلو 35 طريق مطروح – السلوم.

مدرسة أولاد جبريل الابتدائية بقرية أبو لهو الجنوبي، الكيلو 40 طريق مطروح – السلوم.

مدرسة المجاهد محمد يونس الدربالى 1، 2 ( السوانى الاعدادية بنات وبنين سابقا ) شارع علم الروم خلف معرض ليسكو.

مجمع خير الله فضل عطيوة للتعليم الأساسي ( مدرسة الشيخ عطيوة الابتدائية سابقا ) شارع السوبر جيت الكيلو 2 خلف الموقف الجديد .

مدرسة السيدة عائشة الاعدادية بنات، شارع المطار بجوار قاعدة الجراد.

مدرسة وادي ماجد الاعدادية بنين، شارع المطار بجوار الجمعية المركزية .

معهد مطروح بنين الإعدادى الثانوى، شارع علم الروم .

مدرسة الشهيد الرويني الابتدائية، مساكن محدودي الدخل، بجوار مستشفى الصدر.

مدرسة جمال عبد الناصر الاعدادية المشتركة، شارع جمال عبدالناصر، عزبة الحاج على خلف مضرب الارز.

مدرسة السادات الابتدائية المشتركة، بحى الشروق بالكيلو 7 أمام نقطة شرطة النصر .

مدرسة صلاح الدين الأيوبي للتعليم الأساسي، الكيلو 25 طريق اسكندرية –مطروح، قرية أبو مرقيق.

الوحدة المحلية بالقواسم قرية القواسم، رأس الحكمة.

وحدة الدعم الفنى برأس الحكمة، سيدى حنيش ، الكيلو 50 طريق مطروح- إسكندرية

مدرسة حلازين الابتدائية بدلا من ( الوحدة الصحية بحلازين) الكيلو 45 طريق مطروح- السلوم قرية حلازين.

مدرسة الشهيد مصطفى أمين هيبه الثانوية بنين، حى الكيلو 7 أمام نقطة شرطة النصر.

مدرسة السلام الجديدة للتعليم الاساسي (بدلا من مدرسة الثانوية الصناعية) نهاية شارع عيسى، الكيلو 2 طريق مطروح -اسكندرية .

مدرسة الشيخ عبدالله أبو رسوة ( التحرير الجديدة سابقا ) حى الزهور الكيلو 4.

ويضم مركز ومدينة الضبعة 31 مركزاً انتخابيا، تضم 35 لجنة فرعية، مقيد بها 33 ألف و 636 ناخباً، وتخصص 4 مراكز اقتراع تضم 6 لجان فرعية لتصويت الوافدين.

مركز شباب الضبعة، شارع مسجد الرحمة، متفرع من الشارع الرئيسي، بجوار مستشفى الضبعة المركزى.

مدرسة محمد خليل الابتدائية، شارع الضبعة بجوار مستشفى الضبعة المركزى.

المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس المدينة، الشارع الرئيسي بالضبعة.

مدرسة عبد الله بن مسعود الابتدائية المشتركة، العزبة الشرقية – الضبعة.

مدرسة الضبعة الثانوية الفنية التجارية نظام 3 سنوات، العزبة الغربية، بجوار السنترال العمومي بالضبعة

مدرسة الضبعة الثانوية بنين ، العزبة القبلية بجوار الشهر العقاري .

مدرسة سعد زغلول الابتدائية المشتركة، العزبة القبلية، شارع سعد زغلول والمطار.

مدرسة سواني سمالوس الابتدائية، قرية سوانى سمالوس، قبلى شارع المطار.

الوحدة المحلية بسواني سمالوس، قرية سوانى سمالوس، بجوار مطار العلمين بالضبعة.

مدرسة أولاد علواني للتعليم الاساسي، الكيلو 147 طريق مطروح- اسكندرية قبلى.

مدرسة الحطية للتعليم الاساسي، الكيلو 141 قبلى الطريق، قرية غزالة.

مدرسة السلوى للتعليم الاساسي، الكيلو 143 طريق مطروح- اسكندرية.

مدرسة زاوية منعم حداد الابتدائية المشتركة، الكيلو 120 بحرى الطريق بأولاد حداد.

مدرسة جميمة الاعدادية المشتركة، بالكيلو 120 بحرى، قرية جميمة.

مدرسة سواني جابر الإعدادية، الكيلو 117 بحرى، قرية سوانى جابر.

مدرسة عمر المختار الابتدائية، الكيلو 120 قبلى، قرية الشرنبية .

مدرسة سيدى شبيب للتعليم الأساسي ، الكيلو 112 قبلى، قرية سيدى شبيب.

مدرسة حسنبك الابتدائية المشتركة، الكيلو 110 قبلى، قرية سيدى شبيب.

مدرسة الحرابى الابتدائية الكيلو 115 بحرى، قرية الحرابى.

مدرسة جلال الابتدائية ك 100 قبلى - قرية جلال .

مدرسة الصحفاق الابتدائية المشتركة، الكيلو 100 قبلى، قرية جلال .

مدرسة الجفيرة الاعدادية المشتركة، الكيلو 95 قبلى، قرية الجفيرة .

مدرسة زاوية العوامة للتعليم الاساسي، الكيلو 85 قبلى، قرية زاوية العوامة.

مدرسة فوكه الابتدائية، الكيلو 73 قبلى، قرية فوكة.

مدرسة فوكه الاعدادية، الكيلو 73 قرية فوكه.

مدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية، العزبة القبلية أمام المدرسة الثانوية، بجوار الشهر العقارى بالضبعة.

مدرسة الضبعة الابتدائية بنات، الشارع الرئيسي، بجوار سنترال الضبعة.

وخصص بمركز ومدينة الحمام 22 مركزاً للإقتراع، تضم 31 لجنة فرعية، مقيد بها 60 ألف و998 ناخباً، إضافة إلى 3 مراكز اقتراع مخصصة للوافدين تضم 6 لجان فرعية.

مدرسة محمود العيسوى الابتدائية، شارع اسكندرية، بجوار قسم شرطة الحمام.

المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، بديوان مجلس مدينة الحمام.

مدرسة الصديق أبوبكر الابتدائية، بجوار مجلس المدينة.

مدرسة خديجة بنت خويلد الاعدادية بنات، خلف قسم شرطة الحمام .

المعهد الديني الثانوى علم فنوش، شارع القسم بجوار مبنى ادارة المرور.

مدرسة أم المؤمنين الابتدائية المشتركة، عزبة الشيخ العصافرة الحمام.

مدرسة النهضة الابتدائية، قرية السلام، على حدود محافظة الاسكندرية .

مدرسة العمدة عبيد رسلان الابتدائية المشتركة، عربة الشيخ صابر، الحمام.

مدرسة الخليل ابراهيم الثانوية المشتركة، قرية 23 بنجر السكر.

جمعية 15 مايو الزراعية، عزبة الشيخ صابر، قرية السلام.

مدرسة دوار رسلان للتعليم المجتمعى، نجع مهنى خليل، بقرية السلام.

مدرسة أولاد حويل الابتدائية، تجمع حويل الكيلو 67 قبلى الطريق .

مدرسة أولاد جبريل للتعليم الأساسي، منطقة العميد الكيلو 85 طريق اسكندرية- مطروح.

المجلس المحلى بالشمامة، الكيلو 89 قرية الشمامة، الطريق الساحلى .

مدرسة ساحل العميد للتعليم الأساسي، قرية ساحل العميد، طريق إسكندرية - مطروح الساحلي الكيلو 83 قبلى .

مدرسة الخلفاء الراشدين الفنية الزراعية، قرية 27 بنجر السكر.

مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية، شارع الجيش، خلف قسم شرطة الحمام.

الوحدة المحلية لأولاد جبريل، قرية أولاد جبريل بالحمام.

مدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الاساسى، منطقة العميد الكيلو 83 قبلى الطريق.

وفي مركز ومدينة سيدي براني 9 مراكز إقتراع، تضم 10 لجان فرعية، مقيد بها 30 ألف و23 ناخباً.

مجلس مدينة برانى، الشارع الرئيسى، أمام قسم شرطة برانى.

نادى اتحاد برانى، الشارع الرئيسي ببراني، بجوار مدرسة براني للتعليم الاساسي .

مدرسة المقتلة للتعليم الاساسي، قرية نجم الظافر، طريق مطروح- السلوم، ببراني .

الوحدة المحلية بقرية شماس، قرية شماس.

مدرسة شماس الإعدادية المشتركة، قرية شماس.

مدرسة الزويدة للتعليم الاساسي، قرية الزويدة.

مدرسة أبو مرزوق الابتدائية، قرية ابو مرزوق.

مدرسة حي الأمل للتعليم الاساسي، الشارع الرئيسى، حي الأمل.

مدرسة العمدة جمعة موسى للتعليم الاساسى، الشارع الرئيسى، أمام مستشفى برانى العام .

ويضم مركز ومدينة السلوم 7 مراكز إقتراع، بها 9 لجان فرعية، مقيد بها 12 ألف و 175 ناخباً، وتخصيص مركز اقتراع يضم لجنتين فرعيتين لتصويت الوافدين.

مجلس مدينة السلوم، الشارع الرئيسى بمدينة السلوم.

المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمجلس المدينة، الشارع الرئيسى بمدينة السلوم.

الوحدة الصحية بأبو زريبة، قرية أبو زريبةفي السلوم.

مركز شباب السلوم، الشارع الرئيسى بمدينة السلوم.

بمدرسة الشهيد محمد السعدى خليل الابتدائية، الشارع الرئيسى بمدينة السلوم.

الوحدة المحلية لقرية بقبق الكيلو 160 بحرى طريق مطروح – السلوم.

ويضم مركز ومدينة النجيلة، 7 مراكز إقتراع، تضم 9 لجان فرعية، مقيد بها 14 ألف و 9 ناخبين.

الوحدة المحلية لمركز ومدينة النجيلة، طريق مطروح- السلوم المار بوسط البلد.

مدرسة دوار السبع الابتدائية، طريق مطروح. السلوم الكيلو 63 منطقة الحفيان .

مدرسة نجع الملاح الابتدائية، طريق متفرع من طريق مطروح- السلوم المار بقرية المثانى.

مدرسة احمد عرابى الاعدادية المشتركة، طريق مطروح- السلوم المثاني القبلية.

مدرسة الزغيرات الابتدائية، قرية الزغيرات، طريق مطروح- النجيلة الساحلى.

معهد الفتيات الازهرى، الشارع الرئيسى، بجوار الادارة التعليمية بالنجيلة.

المعهد الكويتى الازهرى الثانوي، طريق مطروح- السلوم المار بوسط مدينة النجيلة.

وخُصص لمركز ومدينة سيوة 8 مراكز إقتراع، تضم 10 لجان فرعية، مقيد بها 19 ألف و 82 ناخباً، إضافة إلى تخصيص مركز اقتراع يضم لجنة فرعية مخصصة لتصويت الوافدين.

مدرسة سيدي رحيم الابتدائية المشتركة، منطقة سيدى رحيم بسيوة.

مدرسة ناصر للتعليم الاساسي، خلف مجلس مدينة سيوة.

مدرسة أمون الابتدائية المشتركة، بجوار قسم شرطة سيوة.

الشؤون الاجتماعية بسيوة، ميدان السوق بجوار المسجد الكبير.

مدرسة بهى الدين للتعليم الاساسي، قرية بهى الدين .

مدرسة مشندت للتعليم الاساسي، قرية المراقى في سيوة.

مدرسة اغورمى الابتدائية، قرية اغورمى.

وخُصص لمركز ومدينة العلمين 8 مراكز إقتراع، تضم 13 لجنة فرعية، مقيد بها 7709 ناخبين، وتخصيص 4 مراكز إقتراع، تضم 8 لجان فرعية، لتصويت الوافدين.

مجلس مدينة العلمين، شارع انور السادات (المتحف الحربى ).

مدرسة معاذ بن جبل الإعدادية بنات، شارع معاذ بن جبل الكيلو 130 قبلى الطريق، قرية سيدى عبدالرحمن.

مدرسة حصاد الابتدائية، الكيلو 137 نجع حصاد.

المعهد الأزهري بقرية تل العيس .

كما تم تخصيص 19 لجنة فرعية لتصويت الوافدين، في عدد من مدن محافظة مطروح، التي يتواجد بها أعداد كبيرة من الوافدين من المحافظات الأخرى.

المدرسة الثانوية الصناعية الميكانيكية، الكيلو 2 مرسى مطروح.

مدرسة الشهيد كريم هنداوي الاعدادية بنات، الكيلو 7 مطروح.

المدرسة الرسمية للغات بمطروح، منطقة الريفية بمطروح .

إدارة مطروح التعليمية، شارع الثانوية العسكرية بمطروح.

شركة خالدة للبترول بمنطقة السلام، بجوار إسعاف الكيلو 70 طريق سيوه- مطروح.

مدرسة أولاد مسعود الابتدائية برأس الحكمة.

مدرسة السلوم الابتدائية بنين.

نادى الواحة، خلف مجلس مدينة سيوة.

مدرسة عقبة بن نافع قرية 27 بنجر السكر.

مدرسة الرويسات تعليم اساسي، قرية الرويسات بالحمام .

مركز شباب الحمام، أمام قسم شرطة الحمام.

مدرسة العلمين الاعدادية و الثانوية المشتركة.