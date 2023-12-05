تعرف على تفاصيل الملتقى التوظيفى لجمعية رعاية الخريجين بجامعة المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

تفقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية والدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلي للجامعات، الملتقى التوظيفى لجمعية رعاية خريجي جامعة المنوفية الذي يعقد على هامش فعاليات مؤتمر المستقبل الأخضر والتوجه نحو التحول لجامعة صديقة البيئة.. الفرص والتحديات.

يأتى المؤتمر والذى تنظمه جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة وإشراف الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المؤتمر بالتعاون مع مديرية العمل بالمنوفية بمقر مركز تسويق الخدمات الجامعية، بحضور الدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وضيوف المؤتمر من أعضاء المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونائب المحافظ وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

وقام رئيس الجامعة والأمين العام للمجلس الأعلي للجامعات بتفقد الملتقى وعروض الشركات المساهمة فى الملتقى والتى بلغ عددها 20 شركة.

وأشار القاصد إلي أن الملتقي يعرض 1000 فرصة عمل للخريجين في تخصصات متنوعة، موضحا أن الملتقي يأتي في إطار دعم جهود الدولة المصرية وخططها في تحقيق التكافل الاجتماعي وخطة القيادة السياسية لتشغيل الخريجين فى القطاع الخاص للقضاء على البطالة ورفع مستوى الإقتصاد القومى، إلي جانب دور الجامعة في تقديم كافة سبل الدعم للخريجين والمساعدة في تحقيق تنمية اجتماعية في أوساط المجتمع للمساهمة في إحداث التنمية والرعاية الشاملة والاعتماد على الذات من خلال تدريب ودعم الخريجين وتنمية قدراتهم وإكسابهم مهارات جديدة تساعدهم في دخول سوق العمل.

وأضاف الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن جمعية رعاية خريجى جامعة المنوفية هى جمعية أهلية تابعة لمديرية التضامن الإجتماعي بالمنوفية وتقدم خدمات مختلفة لجميع خريجى الجامعة، كما تقوم الجمعية بتنفيذ العديد من الأنشطة مثل البرامج التدريبية فى مختلف التخصصات، والمؤتمرات والملتقيات التوظيفية والندوات وورش العمل، كما تساهم فى برامج محو الأمية وتعليم الكبار والرعاية الصحية وتسهيل حصول الخريجين على قروض لإقامة المشروعات الإنتاجية.