تعرف على القوافل الطبية والعلاجية بقرى مراكز منفلوط وأسيوط خلال شهر ديسمبر

أسيوط -هيثم البدرى

أعلنت محافظة أسيوط عن تنظيم 8 قوافل علاجية طبية شاملة خلال شهر ديسمبر 2023 وفقاً لخطة مديرية الصحة والسكان وبالتنسيق مع الجهات المعنية فى هذا الشأن وذلك لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمواطنين تفعيلاً للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفى هذه النقاط نبين تفاصيل القوافل الطبية:

1- توفر القوافل الطبية الكشف والعلاج والتحليل والأشعة بالمجان

2-تصدر القوافل قرارات على نفقة الدولة وتحويلات للمستشفيات العامة والمركزية وصرف العلاج

3- تنظم المديرية 8 قوافل علاجية طبية شاملة بقرى مركزى منفلوط والفتح تستمر حتى 27 ديسمبر القادم

4- قافلة طبية بقرية جحدم خلال يومى 5، 6 من الشهر القادم، وأخرى بقرية اسكندرية التحرير يومى 9، 10 ديسمبر

5- تنظيم قافلة طبية شاملة يومى 12، 13 ديسمبر القادم بمدينة أسيوط الجديدة، ويومى 16، 17 ديسمبر بقرية الشيخ سويف بمركز الفتح

6-تنظيم قافلة يومى 19، 20 من الشهر القادم بقرية العدر بمركز أسيوط، و23، 24 ديسمبر بقرية الحسانى التابعة لمركز أسيوط

7-تنظين قافلة بقرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط يومى 26، 27 من نفس الشهر.