تعرف على استراتيجية مصر للاقتصاد الأخضر أمام COP28.. فى 8 نقاط

رسالة دبى - أحمد يعقوب

شارك الوفد الوزارى المصرى فى العديد من الفعاليات فى النسخة الـ 28 من مؤتمر الأمم المتحدة المعني ب تغير المناخ COP28 المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتى تؤكد على الطاقات الكبيرة التى تمتلكها مصر فى التحول نحو مفهوم الاقتصاد الأخضر.. ويرصد "اليوم السابع" فى 8 نقاط أبرز الجهود المصرية فى ملف المشروعات الخضراء.

- تنفيذ 30 مشروعًا لاستعادة غاز الشعلة بما حقق وفرا سنويا 200 مليون دولار وخفض الانبعاثات بمقدار 1.4مليون طن مكافئ من ثانى أكسيد الكربون سنويًا.

- القطاع الخاص يستثمر حاليًا 4.4 مليار دولار فى مشروعات الطاقة المتجددة فى مصر.

- برنامج «نُوَفِّــي» فتح آفاق الاستثمار للقطاع الخاص والمؤسسات الدولية ويحفز الانتقال للطاقة المتجددة من خلال مشروعات الرياح والطاقة الشمسية ويتكامل مع مشروعات الهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة.

- 2023 شهد جهودًا مكثفة مع كافة شركاء التنمية والجهات الوطنية لبدء تنفيذ تعهدات برنامج «نُوَفِّــي» وحشد التمويل العادل لمحاور المياه والغذاء والطاقة.

- خطة مصرية لزيادة حصة التمويل العام للاستثمار فى المشروعات الخضراء من 40% إلى 50%.

- تنويع مصادر التمويل الأخضر والمستدام مثل السندات الخضراء وسندات الـ«باندا» والـ«ساموراي» والحصول على التمويل الأخضر والمستدام من البنوك الدولية.

- بلغت قيمة التمويل الأخضر 1.5 مليار دولار.

- تعظيم فرص الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية لتسريع تطوير البنية التحتية بحيث تكون أكثر مرونة مناخيًا.