اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 12:28 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على استراتيجية مصر للاقتصاد الأخضر أمام COP28.. فى 8 نقاط

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 11:05 ص
تعرف على استراتيجية مصر للاقتصاد الأخضر أمام COP28.. فى 8 نقاط مؤتمر المناخ COP28
رسالة دبى - أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شارك الوفد الوزارى المصرى فى العديد من الفعاليات فى النسخة الـ 28 من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتى تؤكد على الطاقات الكبيرة التى تمتلكها مصر فى التحول نحو مفهوم الاقتصاد الأخضر.. ويرصد "اليوم السابع" فى 8 نقاط أبرز الجهود المصرية فى ملف المشروعات الخضراء.
 
- تنفيذ 30 مشروعًا لاستعادة غاز الشعلة بما حقق وفرا سنويا 200 مليون دولار وخفض الانبعاثات بمقدار 1.4مليون طن مكافئ من ثانى أكسيد الكربون سنويًا.
 
- القطاع الخاص يستثمر حاليًا 4.4 مليار دولار فى مشروعات الطاقة المتجددة فى مصر.
 
- برنامج «نُوَفِّــي» فتح آفاق الاستثمار للقطاع الخاص والمؤسسات الدولية ويحفز الانتقال للطاقة المتجددة من خلال مشروعات الرياح والطاقة الشمسية ويتكامل مع مشروعات الهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة.
 
- 2023 شهد جهودًا مكثفة مع كافة شركاء التنمية والجهات الوطنية لبدء تنفيذ تعهدات برنامج «نُوَفِّــي» وحشد التمويل العادل لمحاور المياه والغذاء والطاقة.
 
- خطة مصرية لزيادة حصة التمويل العام للاستثمار فى المشروعات الخضراء من 40% إلى 50%.
 
- تنويع مصادر التمويل الأخضر والمستدام مثل السندات الخضراء وسندات الـ«باندا» والـ«ساموراي» والحصول على التمويل الأخضر والمستدام من البنوك الدولية.
 
-  بلغت قيمة التمويل الأخضر 1.5 مليار دولار.
 
- تعظيم فرص الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية لتسريع تطوير البنية التحتية بحيث تكون أكثر مرونة مناخيًا.






الرئيس السيسي

عبد الفتاح السيسي

السيسي اليوم

مصر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي اليوم

عبدالفتاح السيسي

السيسي

cop 28

مؤتمر المناخ

cop 28 uae

مؤتمر المناخ cop 28

cop 28 dates

مؤتمر المناخ 2023

كوب 28

أهداف مؤتمر المناخ

تغير المناخ

الامارت

مؤتمر المناخ بالامارات

اكسبو دبى

فاعليات مؤتمر المناخ

انعقاد مؤتمر المناخ

موعد مؤتمر المناخ

موعد انعقاد مؤتمر المناخ

جلسات مؤتم المناخ

قمة المناخ

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المناخ

قمة الامارات

قمة الامارات للمناخ

قمة المناخ COP28




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة