تشغيل محطة مياه الأقصر وضخها من جديد بعد زوال آثار بقعة زيت بالنيل

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، إنه تم الإنتهاء رسمياً من تشغيل محطة مياه الشرب والصرف الصحى، وعودة ضخ المياه للمواطنين لطبيعتها بعد زوال آثار الزيوت من نهر النيل أمام المحطة تماماً لخدمة المواطنين.

وكانت قد أعلنت الشركة، فى بيان صحفى، عن التوقف لمحطة المياه بعد الظهيرة اليوم، إنه نظراً لوجود بقعة زيتية بمجرى نهر النيل وحفاظاً علي صحة المواطنين، وتم إيقاف ضخ مياه الشرب لحين زوال البقعة وإعادة التشغيل.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، بكافة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع، أما فى حالة الطوارئ يتم التواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125 من أى شبكة أو هاتف (0952282406 - 0952284116 – 01147999752).

وكانت قد استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، برئاسة اللواء مهندس أحمد رمضان، العديد من الزيارات المدرسية يومياً فى إطار توعية طلاب المدارس بمراحل تنقية مياه الشرب، وما تبذله الدولة من جهود لتوصيل كوب ماء نظيف لكل مواطن وأهمية الحفاظ عليها.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، على إنه تقوم إدارة التوعية بهذا الدور مما يهدف لخلق جيل واعي بقضايا مياه الشرب وأهميتها فى المرحلة الحالية، وذلك ضمن بروتوكول التعاون والخطة الموضوعة بين الشركة والتعليم، ومنها نشر رسائل التوعية والحفاظ على المياه، وطرق الحفاظ على شبكات الصرف الصحى، حيث يأتى ذلك بإستقبال الشركة طلاب مدرسة مشايخ عطية ومدرسة الجندى الشهيد، وفى كلمته مع طلاب المدارس أكد رئيس الشركة على أهمية توعية النشئ وأنها تأتى فى المرتبة الأولى لإدارة التوعية بالشركة.

كما استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر عدد 100 إمام من الأئمة وخطباء المساجد بمحافظة الأقصر، وذلك بالتعاون مع مديرية الأوقاف بالأقصر إلي محطة مياه الشرب بالأقصر، للتوعية بمراحل تنقية المياه وجهود الشركة في إيصال كوب ماء نظيف للمواطنين، وأشاد اللواء مهندس أحمد رمضان رئيس الشركة، بدور رجال الدين من الأئمة وخطباء المساجد فى توعية المواطنين بالحفاظ على مياه الشرب.