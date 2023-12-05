تداول 17 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و1046 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ، عن نشتط ملحوظ بحركة الملاحة البحرية وحركة الشاحنات حيث ان إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 1046 شاحنة و 475 سيارة.

وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع ، 518 شاحنة و 460سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11500 طن بضائع ، 528 شاحنة ، 15 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس، بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين دليلة والحرية ومغادرة اربع سفن وهي دليلة ، بوسيدون اكسبريس ، امل والحرية ، كما شهد ميناء نويبع تداول 1830 طن و 245 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين أيله و آور.

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة KALINA وعلي متنها 355 سيارة بوزن 710 طن قادمة من جدة ، فيما شهد الميناء بالامس مغادرة السفينة LOTUS، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1530 راكب بموانيها .