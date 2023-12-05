بلينكن: يجب على إسرائيل حماية المدنيين الفلسطينيين من الهجمات المتطرفة

كتب محمد شرقاوى

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن سياسة تقييد التأشيرات التي تستهدف الأشخاص الذين يعتقد أنهم متورطين في تفويض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل السعي لتحقيق المساءلة عن جميع أعمال العنف ضد المدنيين فى الضفة الغربية، بغض النظر عن مرتكب الجريمة أو الضحية.

وأضاف خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن الولايات المتحدة ستواصل إشراك الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية في التعامل مع العنف في الضفة الغربية وكلاهما يتحمل مسئولية دعم الاستقرار.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي، على إسرائيل أن تتخذ المزيد من الإجراءات لحماية المدنيين الفلسطينيين من الهجمات المتطرفة.