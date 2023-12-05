بدائل صحية غنية بالبروتين لكبار السن سهلة المضغ

كتبت مروة محمود الياس

كبار السن يجب الاهتمام بتغذيتهم ووجباتهم اليومية بشكل دقيق، فمع التقدم فى العمر تدريجيا تختلف احتياجات الجسم ومتطلباته وقدراته على التعامل مع الكثير من الطعام.

ووفقا لتقرير نشر فى موقع eat right فإن كبار السن تتغير احتياجاتهم عند الوصول لمرحلة الشيخوخة، وتصبح خياراتهم بسيطة وقليلة ومحدودة نظرا لمعاناة بعضهم من عدم القدرة على المضغ بأريحية، وبالتالى قد يتأثر هضمهم للطعام، ففى تلك المرحلة يقل احتياج كبير السن للأطعمة الغنية بالدهون والسعرات الحرارية والملح وغيرها من الأطعمة التى تكون غير مفيدة لهم، وتزداد حاجتهم للبروتين والفيتامينات والعناصر الغذائية باعتدال شديد، وبتقديم خيارات سهلة المضغ عالية الفائدة.

فالبروتين - وفقا للتقرير- يساعد كبير السن على التمتع بالقوة العضلية قدر الامكان وعدم فقدانها، كما أنه يعزز دفاعات جسمه ضد العدوى والمرض.





وقدم التقرير مجموعة من النصائح والبدائل الصحية البروتين سهل المضغ:

-السودانى المجروش من الخيارات الجيدة ويمكن إضافته للأطعمة الصحية كالزبادى.

- شوربة البطاطس من الخيارات الجيدة والصحية وأضف إليها اللبن والكريمة لمذاق وفائدة أكبر.

-يمكن إضافة اللبن الجاف إلى الأطعمة أو المشروبات أو حتى اللبن العادى، لمزيد من الفائدة.

-تناول البيض دون إسراف ، ففيه نسب بروتين عالية وصحية للغاية ، ويمكن خلطه مع الجبن لزيادة البروتين وسهولة المضغ.

- تناول الشوفان الصحى سهل المضغ بقليل من اللبن الدافئ الصحى.

-البسكويت أو المقرمشات اللينة الصحية التى يتم إعدادها من الحبوب الكاملة أحد أهم الخيارات الصحية.