بدء التشغيل التجريبى لقسم العناية المركزة للأطفال بمستشفى السعديين بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

وجه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالتشغيل التجريبي للعناية المركزة للأطفال الجديدة بمستشفى السعديين المركزي، والتي تسع لـ5 أسر، ومزودة بأحدث الأجهزة الطبية من تنفس صناعي ومونتيورات، بتكلفة تقديرية بلغت 3 ملايين جنيه، مكلفاً مدير عام الطب العلاجي ومدير إدارة المستشفيات، ومدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، ومديرة إدارة التمريض، ومسئول الحضانات ورعايات الأطفال بالمديرية، بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للتشغيل الفوري من قوى بشرية ومستلزمات طبية وغيرها.

جاء ذلك خلال زيارة وكيل وزارة الصحة بالشرقية لمستشفى السعديين المركزي، يرافقه مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، لمتابعة انتظام سير العمل، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بها، حيث تفقد الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، وقام بمناظرة الملفات الطبية للمرضى بالعناية المركزة، والتأكد من تدوين الملاحظات والإجراءات الطبية والتمريضية بها، واستكمال العروض اللازمة للمرضى، كما اطمأن على انتظام سير العمل بمركز الأورام السرطانية، وكفاءة عمل جهاز الأشعة المقطعية بالمستشفى.

ويذكر أن مستشفى السعديين المركزي شهدت طفرة صحية هائلة خلال الآونة الأخيرة، ويعد التشغيل التجريبي للعناية المركزة للأطفال اليوم الثلاثاء، استكمالاً لمسيرة من النجاحات المتتالية لمنظومة الصحة بمحافظة الشرقية بشكل عام، ومستشفى السعديين بشكل خاص، تحت قيادة الدكتور هشام مسعود، حيث يتزامن ذلك بعد أربعة أشهر فقط من التشغيل التجريبي لمركز علاج الأورام الجديد، والذي يضم وحدة العلاج الكيماوي والهرموني، ومزود بعدد 10أسرة، ووحدة لأمراض الدم والمناعة، وتضم 10 أسرة أخرى، بتكلفة تقديرية بلغت أكثر من 5 مليون جنيه، والذي يلبي احتياجات مرضى الأورام السرطانية بالمحافظة والمحافظات المجاورة، مساندة مع قسم جراحات الأورام السرطانية بالمستشفى، والذي قدم الخدمة حتى الآن لأكثر من 1000 مريض منهم 550 عملية جراحية لاستئصال ورم سرطاني، وعدد 500 حالة علاج كيماوي وهرموني منذ افتتاح القسم.

ذلك بعد عدة أسابيع من دعم معالي وزير الصحة والسكان للمستشفى بجهاز أشعة مقطعية بتكلفة تقديرية أكثر من 7 مليون جنيه، وأيضاً بعد التشغيل التجريبي لقسم العناية المركزة الجديدة، بعد تطويرها ورفع كفاءتها، بقوة 10أسرة، بتكلفة تقديرية بلغت 4.3مليون جنيه، دعم من عائلة الحاج مشهور، وأيضاً بعد تطوير قسم الحضانات الجديد، والذي تم توسعته ورفع كفاءته ليصل إلى 36 حضانة، بجانب تطوير قسم الكلي الصناعي، ضمن بروتوكول التعاون الموقع من معالي محافظ الشرقية مع جمعية الأورمان في ديسمبر قبل الماضي، لتطوير قسمي الكلي والحضانات، وتزوديها بالأجهزة والتجهيزات الطبيه المطلوبة بواقع 15 حضانة ليصل الإجمالي إلي 36 حضانة، و15 ماكينة غسيل كلوى بمشتملاتها، ليصل الإجمالي إلي 60 ماكينة غسيل كلوي، بتكلفة إجمالية 17 مليون جنيه، دعماً للقطاع الصحي، وللإرتقاء بكافة الخدمات الصحية .