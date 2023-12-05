بجوائز تصل 20 ألف جنيه.. تفاصيل مسابقة عباقرة جامعة حلوان وشروط التقدم

محمد صبحى

تواصل الإدارة العامة لرعاية الشباب ب جامعة حلوان تلقى مشروعات الطلاب ضمن مسابقة " عباقرة جامعة حلوان " للموسم الثاني خلال العام الجامعي 2024/2023، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتبدأ المرحلة الأولى للمسابقة بالإعلان داخل الكليات للاشتراك في المسابقة في مكان واضح، والإعلان عن الجوائز المقدمة، بحيث يشترك الطلاب في المسابقة من خلال التسجيل على نموذج جوجل باستخدام QR كود، حيث مد فتح باب التسجيل الي يوم 15/12/2023.

أو من خلال استمارة التقديم

ويتم اشتراك جميع الطلاب مع استبعاد طلاب السنوات النهائية من الاشتراك في المسابقة وبعد غلق التسجيل، سيتم التواصل مع الإشراف المرشح من كل كلية لإرسال أعداد الطلاب المشتركين وبياناتهم لتنظيم مسابقة داخل الكلية لاختيار فريق ممثل لها في المسابقة النهائية، وتشمل المسابقة مجالات متعددة منها الآداب والعلوم والتاريخ والجغرافيا والرياضة والقدرات الذهنية والفنون.

وسيتم عمل اختبار مجمع لجميع المشاركين بالاستعانة بمحكم خارجي لاختيار أفضل 4 طلاب (طالبتين وطالبين) لتمثيل كل كلية في المسابقة النهائية.

ويتم التصعيد الى الثلاث مراكز الأولى وتوزيع الجوائز وفقا للآتي:

المركز الأول (20000ج) والمركز الأول مكرر (18000ج)، المركز الثانى (16000ج) والمركز الثانى مكرر (14000 ج)، المركز الثالث (12000ج) والمركز الثالث مكرر(10000ج).