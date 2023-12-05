انطلاق مؤتمر التواصل المؤسسى المستدام والذكاء الاصطناعى وتحدياته

إنطلقت اليوم أولي فعاليات المؤتمر العربي السادس للتواصل والعلاقات العامة تحت مسمي " التواصل المؤسسي المستدام والذكاء الإصطناعي، و تحدياته نحو رؤية مستقبلية و المقامة في الفترة من 5 إلي 7 ديسمبر الجارى تحت رعاية جامعة الدول العربية ، وبحضور الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام المنظمة العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية.

يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على الذكاء الإصطناعى وتطبيقاته المناسبة لتعزيز التواصل المؤسسي الحكومي وغير الحكومي من أجل تحقيق الرؤية والرسالة المنشودة للمنظمات بكل أشكالها وأحجامها وترسيخ دعائم استدامة المؤسسات من خلال توظيف أحدث الأدوات والتوجهات التكنولوجية والممارسات الفضلى في عالم الإعلام والإتصال المستدام، بالإضافة إلى استشراف تأثير تطبيقات الذكاء الإصطناعي على العملية الإتصالية وما يمكن أن ينجم عن ذلك من تحديات وإشكالات أخلاقية ومهنية.

التواصل المؤسسى ودوره في تحقيق الإستدامة، والممارسات الفضلى في توظيف المنصات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير أداء المؤسسات و فرص وتحديات تطبيقات الذكاء الاصطناعي فى القطاعات الاتصالية المؤسسية، والمؤثرون ودورهم في الوصول للجماهير وتعزيز مكانة المؤسسة ، والمؤشرات والمقاييس الإقليمية والدولية لنجاح الاتصال المؤسسي المستدام و التواصل المؤسسي الداخلي ودوره في التحول من القيادة الرشيقة إلى القيادة المستدامة ، ودور برامج المسؤولية الإجتماعية للمؤسسات (CSR) في تعزيز السمعة وبناء الصورة الذهنية في عصر التقنيات الرقمية.