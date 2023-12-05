اليوم العالمى للتطوع.. شباب كفر الشيخ يزرعون الأشجار ويجملون الحوائط

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بمشاركة 50 شابا وفتاة من أعضاء أندية التطوع، من مراكز شباب بيلا، حملة لزراعة الأشجار، ضمن احتفالات اليوم العالمي للتطوع ، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب.

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن اليوم العالمى للتطوع يمنح الفرصة للشباب لتأكيد روح الانتماء والحث على الشعور بالمسئولية المجتمعية، ومشاركته فى التنمية، وغرس القيم التطوعية بعقول الشباب، واستثمار طاقاتهم فى مشروعات تعود بالنفع على مجتمعاتهم، مضيفا أن فرق أندية التطوع، قاموا بأعمال النظافة والدهانات وزراعة الأشجار فى جو يملؤه المرح والرغبة في المساهمة المجتمعية كمتطوع منهم وإرساء نموذج حى للاهتمام بشوارعنا وأحيائنا.

تأتى احتفالات اليوم العالمي للتطوع بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وصبحى عبدالعزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير المشروعات، وتنفيذ باسم سعيد، منسق النشاط التطوعي بالمديرية، ومحمد السماحى، مدير إدارة شباب بيلا، وفريق عمل الإدارة ومراكز الشباب.