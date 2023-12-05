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الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 07:17 م
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النيابة تقرر تسليم 590طن سكر وسلع أخرى لـ"التموين" لبيعها بالسعر الرسمى

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 06:35 م
النيابة تقرر تسليم 590طن سكر وسلع أخرى لـ"التموين" لبيعها بالسعر الرسمى المستشار محمد شوقى النائب العام
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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في إطار ما تبذله أجهزة الدولة من جهودٍ رامية إلى التصدي لجرائم بيع السلع الاستراتيجية في السوق السوداء، فقد أسفرت تلك الجهود عن ضبط أطنانٍ من تلك السلع؛ 590 طنًا من السكر، و54 طنًا من الزيت، 30 منها للزيت المصفى، و18 طنًا من الأرز- محجوبة عن المواطنين، لبيعها فى تلك السوق بأزيد من سعرها الرسمي.
 
 
وباشرت النيابة العامة التحقيق فى تلك الوقائع، وأحالت من توافرت الأدلة ضدهم إلى المحاكم المختصة، كما أصدرت قرارات بتسليم السلع المضبوطة للجهات التابعة لوزارة التموين، لبيعها للجمهور بأسعارها الرسمية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.
 
 






ازمة السكر

النيابة العامة

النيابة تسلم السكر للتموين

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السكر المضبوط مع التجار

اليوم السابع بلس




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