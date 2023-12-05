اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 08:06 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الملا: مساهمة الهيدروجين بـ18 مليار دولار فى الناتج المحلى لمصر بحلول 2040

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 06:47 م
الملا: مساهمة الهيدروجين بـ18 مليار دولار فى الناتج المحلى لمصر بحلول 2040 وزير البترول خلال جلسة الهيدروجين ومستقبل موارد الطاقة
دبى - أحمد يعقوب

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ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الجلسة النقاشية عن الهيدروجين ومستقبل موارد الطاقة والتى استضافها الجناح المصرى فى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 ضمن فعاليات يوم الطاقة، بمشاركة كل من تيري بيلسكوج الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية، ولورينزو سيمونيلي الرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز، وهايكا هارمجارت العضو المنتدب لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، وادار الجلسة  كارلوس باسكوال نائب الرئيس للطاقة العالمية بمؤسسة S&P Global. 
 
 
وفي افتتاح الجلسة أكد المهندس طارق الملا  أن الهيدروجين منخفض الكربون ومشتقاته يُعد من أبرز الحلول للتغلب على التحديات التي تواجهها صناعة الطاقة، حيث يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف إزالة الكربون إلى جانب تأمين إمدادات الطاقة وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية خفض الكربون والتحول الطاقي.
 
 
وأضاف الملا أنه تم اعتماد مشروعات فعلية قابلة للتنفيذ، في مجال  الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية كخطوة في دعم  مسيرة تحول مصر إلى مركز إقليمي للهيدروجين والوقود الأخضر. مشيرا إلى قيام شركة فيرتيجلوب قبل أيام بالإعلان عن تصدير أول شحنة أمونيا خضراء في العالم والتي تم إنتاجها في منشآت الشركة في مصر. كما تم الإعلان عن أول عملية لتزويد السفن بالميثانول الأخضر في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط قبل بضعة أسابيع  في مصر بميناء شرق بورسعيد.
 
 
وأوضح الملا أن التوقعات الخاصة بإقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون في مصر تشير الي امكانية مساهمته بنحو 18 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لمصر وحوالي 100 ألف فرصة عمل بحلول عام 2040، وأن مصر تطمح بحلول الفترة نفسها لنحو 8% من سوق الهيدروجين العالمي.
 
 
وأكد المشاركون بالجلسة على إمكانات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته كمصادر للطاقة منخفضة الكربون، مستعرضين سبل التغلب على التحديات التنظيمية والسوقية والتقنية الحالية لإطلاق الإمكانات الكاملة للهيدروجين. 
 
 
كما شهدت الجلسة استعراض استراتيجية مصر الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون وجهود التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر.






الهيدروجين

مشروعات الهيدروجين

الهيدروجين منخفض الكربون

COP28




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