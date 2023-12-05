المستشار محمود فوزى لـ"كلمة أخيرة": مؤهلون تماما لانطلاقة اقتصادية قوية

كتب أحمد عبد الرحمن

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن الدول دائما تتعرض لتحديات، والمواطن يجب أن يعلم أن القيادة السياسية تبذل كل ما تستطيع في سبيل تحسين حياة المواطنين، والشواهد كثيرة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة "ON"، أننا مؤهلون تماما لانطلاقة اقتصادية قوية تعتمد على عدد من الثوابت، أولها لدينا بنية تشريعية ممتازة وبنية أساسية أكثر من ممتازة، وأنفقنا فيها الكثير ومؤهلة لجذب القطاع الخاص، مردفا: "لدينا إرادة سياسية دافعة نحو تطوير الحياة ودعم الإنسان".

وذكر أنه كلما زاد دعم القطاع الخاص وزاد نشاطه كلما تحسنت أحوالنا، مؤكدا أن هناك دول كثيرة مرت بظروف اقتصادية مماثلة، وتغلبت عليها بزيادة الإنتاج، فكلما زاد الإنتاج زاد الدخل.

وأكد أن مرشحهم يختصر أوقات التنفيذ في كل شيء، مشيرا إلى أن شواغل الرأي العام، مسألة غزة والأحوال الاقتصادية والتضخم، فلا بد أن نعترف أن ملفات كثيرة لدى الدولة المصرية تحسنت من الصحة والتعليم والطرق.