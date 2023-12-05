الكويت تدعم مفوضية اللاجئين الأممية بمليون دولار للعام المقبل

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أعلنت دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، تعهدها بدعم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمليون دولار أمريكي في إطار مساهماتها الطوعية لعام 2024.

وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ناصر الهين - أمام مؤتمر التعهدات الذي تستضيفه المفوضية لمدة يوم واحد بمدينة جنيف، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم - عن تجديد التزام دولة الكويت الكامل بمواصلة دعم جهود المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والوكالات الإنسانية الأخرى، مؤكدًا أن دولة الكويت ستستمر في خدمة قضايا العمل الإنساني ودعم قضايا اللاجئين في مختلف دول العالم والتخفيف من معاناتهم دون أي أجندة سياسية.

وقال السفير الكويتي إن أهمية عقد هذا المؤتمر الآن تأتي في ظل الظروف الكارثية والاستثنائية التي يشهدها العالم والتي تتطلب منا جميعًا دعم جهود المفوضية لضمان حماية وسلامة الأشخاص الأكثر ضعفًا.

كما طالبت دولة الكويت المؤتمر بالتطرق إلى الاحتياجات الإنسانية العاجلة والملحة في قطاع غزة انطلاقًا من مسؤولية التضامن والمسؤولية الجماعية حيث لا تزال المنطقة تواجه تحديات إنسانية في غاية التعقيد بسبب ما تقوم به القوة القائمة بالاحتلال من قصف غاشم لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين ومنشآت الأمم المتحدة.

وأوضح الهين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية قد أوقفت الخدمات الإنسانية الأساسية في قطاع غزة وأسفرت حربها على المدنيين عن عدم استقرار اقتصادي وتدهور نظام الرعاية الصحية ما نتج عنه نزوح أكثر من نصف سكان غزة قسريًا إلى المناطق الجنوبية وجعل غالبية سكان غزة في حاجة ماسة إلى المساعدات العاجلة.

وفي السياق ذاته، حثت دولة الكويت المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن على الاضطلاع بمسؤولياته لوقف تلك "الحرب الإجرامية" والتكاتف لضمان حصول سكان غزة على الدعم اللازم لإعادة بناء مجتمعهم.

كما حثت دولة الكويت جميع الدول على المساهمة بسخاء لدعم جهود مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في تقديم المساعدات الإنسانية والعمل من أجل التوصل الى حل مستدام لتحقيق سلام دائم في المنطقة.

وأضاف أن قيمة إجمالي المساهمات التي قدمتها دولة الكويت لمصلحة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين خلال الفترة من 2013 إلى 2023 تجاوزت 462 مليون دولار أمريكي لدعم خطط استجابة مختلفة في كل من سوريا وتركيا واليمن والصومال وأفغانستان وأوكرانيا وغيرها من الدول ولسنوات متعددة.

وشدد السفير الهين، على مواصلة دعم دولة الكويت للمفوضية وحرصها على المشاركة في جميع الجهود الدولية التي تصب في مصلحة اللاجئين.