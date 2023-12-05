الكرملين: تأثير مجموعة "أوبك+" على الوضع بسوق النفط قد يتأخر في بعض الأحيان

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء، ردًا على سؤال عما إذا كانت هناك خطط لمناقشة أي إجراءات للتنسيق في سوق النفط خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الإمارات والمملكة العربية السعودية: "تعلمون أن كل هذه المناقشات تتم في إطار صيغة (أوبك+)، والتعاون في هذا المجال مدرج دائما على جدول الأعمال".

كان الكرملين أعلن أمس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة عمل للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع.

وعادت أسعار النفط لتسجيل مكاسب اليوم الثلاثاء، بعد تلقي الأسواق دعما من تصريحات سعودية بشأن إمكانية استمرار تخفيضات أوبك+ لما بعد مارس.

وتشهد أسواق النفط حالة من عدم اليقين بشأن تخفيضات الإنتاج الطوعية لتحالف أوبك+ واستمرار التوتر في الشرق الأوسط وبيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة.

واتفقت مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، الخميس الماضي، على تخفيضات طوعية للإنتاج إجماليها نحو 2.2 مليون برميل يوميا وذلك للربع الأول من عام 2024، بقيادة السعودية التي قررت تمديد خفضها الطوعي الحالي.