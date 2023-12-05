الشرقية الأزهرية تحصل على أول الجمهورية بألعاب القوى للمرحلة الثانوية فتيات

حققت منطقة الشرقية الأزهرية المركز الأول على مستوى الجمهورية فى بطولة الجمهورية لألعاب القوى للمرحلة الثانوية فتيات، والتى أقيمت بمدينة الإسكندرية، وبمشاركة 25 منطقة أزهرية.

وجاءت نتائج مسابقة الميدان (وثب عالى) بفوز: الطالبة ريم ثروت محمد ـ بالمركز الأول، وبالنسبة (للوثب الطويل) فازت الطالبة فاطمة أحمد عبد الله بالمركز الأول.

كما فازت الطالبتان علياء محمد السيد والطالبة هاجر مصطفى محمد على بالمركزين الأول والثالث فى سباق 200 متر.

ويتقدم محمود عبد الباقى مدير إدارة رعاية الطلاب ومحمود عبدالسميع الموجه العام للتربية الرياضية، ومسئولو المسابقات والتدريب، بخالص التهنئة والشكر لفضيلة الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، والدكتور عبد الله حسين مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، على الدعم والرعاية التي يتم تقديمها للمسابقات والأنشطة الرياضية وفرق المنتخب.

كما أعلنت نتائج التصفيات النهائية لمسابقة كرة اليد للمرحلة الإعدادية فتيات، والتىى أُقيمت فعالياتها بملاعب معهد فتيات الزقازيق، برعاية الدكتور أحمد الجنيدي، رئيس المنطقة الأزهرية بالشرقية، وتحت إشراف ومتابعة موجهي التربية الرياضية بالمنطقة.

وأسفرت النتائج النهائية لهذه التصفيات عن فوز فريق إدارة العاشر من رمضان بالمركز الأول، بينما حصل فريق ههيا على المركز الثاني على مستوى المنطقة.

وقدّم الدكتور عبد الله حسين، الوكيل الثقافي للمنطقة، التهنئة لطلاب الفرق الفائزة متمنيا لهم تحقيق أفضل النتائج في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

ويشار إلى أن مسابقات الألعاب الرياضية تتم تحت إشراف ومتابعة محمود عبد الباقي، مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، وموجهي عموم التربية الرياضية.