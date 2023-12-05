السيطرة على حريق داخل مصنع فى منطقة التجمع

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مصنع بمنطقة التجمع، بعدما انتقل سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان البلاغ.
وفور تلقى بلاغا بخروج نيرانا من مصنع فى التجمع، وعلي الفور انتقل الاسعاف ورجال الحماية المدنية مصحوبين بعدد من سيارات الإطفاء تبعتها سيارات أخرى وتمت السيطرة علي الحريق.
وللحماية من الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة، ومنها..
- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله.
- افصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.
- عدم ترك الدفايات ليلا أثناء نوم جميع القاطنين بالشقة لتجنب حدوث ماس.
- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.
- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.
- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى حال الاشتباه فى وجود تسرب غاز.
- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.
- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.
- تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة مثل الدفايات التى ينجم عنها الحرائق.
- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة