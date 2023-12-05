السيطرة على حريق داخل مصنع فى منطقة التجمع

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مصنع بمنطقة التجمع، بعدما انتقل سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان البلاغ.

وفور تلقى بلاغا بخروج نيرانا من مصنع فى التجمع، وعلي الفور انتقل الاسعاف ورجال الحماية المدنية مصحوبين بعدد من سيارات الإطفاء تبعتها سيارات أخرى وتمت السيطرة علي الحريق.