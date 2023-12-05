السعودية للطيران الخاص تدشن استراتيجية جديدة للتحول الرقمي وتعلن عن خدمات نوعية لتعزيز تجربة السفر

• السعودية للطيران الخاص تتماشى مع رؤية "السعودية 2030" وتستهدف أن تصبح واحدة من المزودين الرئيسيين لخدمات الطيران المتكاملة بالمملكة أعلنت شركة السعودية للطيران الخاص، الرائدة في منطقة الشرق الأوسط والعالم، والتابعة لمجموعة السعودية، عن استراتيجية جديدة أكثر شمولية في مجال التحول الرقمي، ضمن جهودها لتحقيق التميز التشغيلي وزيادة معدل النمو، وتشمل هذه الاستراتيجية الإطلاق التجريبي لأتمتة العمليات الآلية (RPA)؛ بما يعزز من تجارب الضيوف، ويساعد على إدارة العمليات الموسمية وذات النطاق الكبير بشكل نوعي ومستدام وأكثر سرعة وفعَّالية.

كما أطلقت السعودية للطيران الخاص، خلال معرض دبي للطيران 2023 بنسخته الثامنة عشرة التي أُقيمت خلال الفترة من 13 وحتى 17 نوفمبر الجاري، باقة من المبادرات تضمنت موقعًا إلكترونيًا جديدًا يشمل خدمة روبوتات الدردشة المدعمة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويستهدف ضمان تجربة مستخدم ثرية بالمزايا، مثل: طلبات عروض الأسعار ومقدار التكلفة وغيرها، وتطوير تطبيق الهواتف الذكية لتعزيز تجارب الأعضاء، كما كشفت عن منصة (SPAero.link) الشاملة لإدارة الطيران بين الشركات، والتي ستُحدث ثورة في طريقة إدارة خدمات الطيران، مما يعزز الكفاءة والراحة.

وصرح الدكتور فهد الجربوع، الرئيس التنفيذي لشركة السعودية للطيران الخاص: "تتيح تكنولوجيا RPA الحديثة إدارة الأعمال بكفاءة لا مثيل لها، وبالإضافة إلى ذلك تواصل السعودية للطيران الخاص تقدمها في مجال الخدمة الاستثنائية والمرونة التشغيلية من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية بحلته الجديدة وكذلك حلول B2B الشاملة."

وتستهدف السعودية للطيران الخاص أن تتماشى تمامًا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وأن تصبح واحدة من المزودين الرئيسيين لخدمات الطيران المتكاملة التي ستجعل المملكة العربية السعودية مركزًا عالميًا لطيران الأعمال.

وجديرٌ بالذكر أن مشاركة السعودية للطيران الخاص في معرض دبي للطيران 2023 لقت تفاعلاً واسعًا، في إطار مشاركتها ضمن مجموعة السعودية، التي جاءت كأكبر جناح سعودي شارك في المعرض هذا العام، وتضمن العديد من الأقسام المتنوعة وأبرز الاستخدامات الرقمية الجديدة التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للضيوف المسافرين.