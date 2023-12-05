الرعاية الصحية بالأقصر تستقبل وفد قومى حقوق الإنسان لمتابعة التأمين الصحى

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، وفداً من ممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان على هامش زيارتهم لمحافظة الأقصر، حيث استقبلت منشآت الهيئة وفد البعثة من المجلس القومي، لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة، وما حققه من تطور في تطبيق أهم المعايير الدولية في تعزيز حقوق الإنسان، والتي جاءت ضمن زيارة وفد البعثة لمحافظة الأقصر لبحث عدد من المشاريع القومية الأخرى بالمحافظة.

وشملت الزيارة تفقد أربعة منشآت صحية هم ما يلي:- (مركز طب أسرة الاقصر ، وحدة طب أسرة منشية النوبة ،مستشفي ايزيس التخصصي للنساء والولادة ، ومستشفى الاطفال التخصصي بالعديسات)، وقد حرص وفد البعثة لممثلي المجلس خلالها على استطلاع رأي المواطنين والعاملين، خاصة فيما يخص تطبيق حقوق وواجبات المنتفعين والعاملين كأحد الركائز الأساسية لسياسات الهيئة العامة في إطار تحقيق الحقوق والعدالة الإجتماعية.

كما ناظر الوفد أيضاً التطور الهائل في المنظومة الصحية سواء على المستوى الرقمي للأنظمة والبنية التحتية والتجهيزات الطبية والخدمات الفندقية، والتي نافست بحسب رأيهم القطاع الخاص والمستشفيات الدولية، بجانب مهارة طواقم العمل نتيجة استدامة برامج التدريب الإلزامي، لضمان كفاءة مقدمي الخدمة من الكادر الطبي والفريق الإداري بشكل مستمر، ولفت اهتمامهم أيضاً جهود إدارة رضاء المنتفعين التي تم استحداثها في المنظومة الصحية الجديدة من قبل الهيئة العامة للرعاية الصحية من أجل تذليل أي صعوبات تواجه المنتفعين.

ومن الجدير بالذكر أن الزيارة تمت تحت رعاية وتنسيق الدكتور أحمد البرعي مدير فرع الأقصر، فيما شمل وفد البعثة 10 قيادات من ممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان وهم الدكتورة وفاء بنيامين أمين اللجنة الاجتماعية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان"رئيسا للوفد"، والدكتور محمد ممدوح أمين اللجنة الاقتصادية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعبد الجواد أحمد أمين لجنة التنمية المستدامة وعضو المجلس، ورابحة فتحي عضو اللجنة الاجتماعية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونبيل شوقي مدير لجنة الشكاوى بالمجلس، وأحمد محمود مدير وحدة المتابعة بالمجلس، ونهال بدوي من الأمانة الفنية وباحثة قانونية بالمجلس، ومحمود خليل مسؤول قسم IT بالمجلس، ومحمد عبد الوهاب باحث بقسم المتابعة، ورضوي صقر باحثة باللجنة، كما استقبل ممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان كل من الدكتورة سالي عبد الرؤوف مدير عام الإدارة العامة لشؤون الأفرع، والدكتور بولا مجدي نائب مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، بالإضافة إلى عدد من قيادات الفرع.