الرئيس السيسى يستقبل نظيره القبرصى فى قصر الاتحادية.. إنفوجراف

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم بقصر الاتحادية، "نيكوس خريستودوليدس" رئيس قبرص.

تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وشهد تأكيدًا للحرص المتبادل على مواصلة تعزيز العلاقات المتميزة والوثيقة التى تتطور بشكل مطرد خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض الرئيسان سبل توسيع هذا التعاون فى عدد من الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها ملف الطاقة، مع استشراف آفاق جديدة لتوطيد العلاقات.

وتطرق اللقاء إلى الأوضاع الإقليمية، وبالأخص التصعيد فى قطاع غزة.

واستعرض الرئيس الجهود المصرية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار فى القطاع، مؤكدًا ضرورة اضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته فى هذا الشأن.

وتناول الرئيس العمل المكثف الذى تقوم به مصر لنفاذ المساعدات الإنسانية المصرية لأهالى القطاع.