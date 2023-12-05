اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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استعرضا توسيع التعاون فى الطاقة..

الرئيس السيسى يستقبل نظيره القبرصى فى قصر الاتحادية.. إنفوجراف

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 12:05 م
الرئيس السيسى يستقبل نظيره القبرصى فى قصر الاتحادية.. إنفوجراف الرئيس السيسي

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم بقصر الاتحادية، "نيكوس خريستودوليدس" رئيس قبرص.

الرئيس
 
تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وشهد تأكيدًا للحرص المتبادل على مواصلة تعزيز العلاقات المتميزة والوثيقة التى تتطور بشكل مطرد خلال الفترة الأخيرة.
 
واستعرض الرئيسان سبل توسيع هذا التعاون فى عدد من الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها ملف الطاقة، مع استشراف آفاق جديدة لتوطيد العلاقات.
 
وتطرق اللقاء إلى الأوضاع الإقليمية، وبالأخص التصعيد فى قطاع غزة.
 
واستعرض الرئيس الجهود المصرية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار فى القطاع، مؤكدًا ضرورة اضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته فى هذا الشأن.
 
وتناول الرئيس العمل المكثف الذى تقوم به مصر لنفاذ المساعدات الإنسانية المصرية لأهالى القطاع.

 







السيسي

الرئيس السيسي

القضية الفلسطينية

حل الدولتين

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