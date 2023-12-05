الخارجية الأمريكية:واشنطن حريصة على التخلص التدريجي من "الهيدروفلوروكربون"

وأشار المسؤولون، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إلى أن الولايات المتحدة من بين 60 دولة على الأقل أيدت تعهدت بخفض الانبعاثات المرتبطة بالتبريد بحلول عام 2050.

يشار إلى أن تعهد التبريد العالمي، في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) في دبي، بمثابة أول تركيز جماعي في العالم على انبعاثات الطاقة الناجمة عن قطاع التبريد.. ويدعو التعهد الدول إلى خفض انبعاثاتها المرتبطة بالتبريد 68 بالمئة على الأقل، بحلول عام 2050، مقارنة بمستويات عام 2022، وتعد هذه مهمة صعبة لأن قطاع التبريد من المتوقع أن ينمو مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة .

وتمثل الانبعاثات الصادرة عن كل من المبردات والطاقة المستخدمة في التبريد نحو 7% من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وقد يتضاعف الطلب على الطاقة من أجل التبريد ثلاث مرات بحلول عام 2050.