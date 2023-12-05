اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 02:27 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

الخارجية الأمريكية:واشنطن حريصة على التخلص التدريجي من "الهيدروفلوروكربون"

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 02:02 م
الخارجية الأمريكية:واشنطن حريصة على التخلص التدريجي من "الهيدروفلوروكربون" تغير المناخ - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد مسؤولون بوزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة حريصة على إيجاد سبل لتعزيز كفاءة تقنيات التبريد والتخلص التدريجي من استخدام مركبات الهيدروفلوروكربون، وهي من الغازات المسببة للاحتباس الحراري تنبعث من مكيفات الهواء والثلاجات.

وأشار المسؤولون، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إلى أن الولايات المتحدة من بين 60 دولة على الأقل أيدت تعهدت بخفض الانبعاثات المرتبطة بالتبريد بحلول عام 2050.

يشار إلى أن تعهد التبريد العالمي، في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) في دبي، بمثابة أول تركيز جماعي في العالم على انبعاثات الطاقة الناجمة عن قطاع التبريد.. ويدعو التعهد الدول إلى خفض انبعاثاتها المرتبطة بالتبريد 68 بالمئة على الأقل، بحلول عام 2050، مقارنة بمستويات عام 2022، وتعد هذه مهمة صعبة لأن قطاع التبريد من المتوقع أن ينمو مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة .

وتمثل الانبعاثات الصادرة عن كل من المبردات والطاقة المستخدمة في التبريد نحو 7% من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وقد يتضاعف الطلب على الطاقة من أجل التبريد ثلاث مرات بحلول عام 2050.

 







الخارجية الأمريكية

الولايات المتحدة

انبعاثات الطاقة

الهيدروفلوروكربون




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة