الجنايات تحاكم متهما بارتكاب السرقة وانتحال الصفة

كتب إيهاب المهندس

استخدم عامل ذكائه وقرر انتحال صفة مندوب لإحدى شركات شركة إبادة حشرات، ليرتكب 3 وقائع سرقة لشقق سكنية، ليسقط أثناء ارتكاب الواقعة الثالثة بمنطقة عابدين، ويحال إلى الجنايات بتهمتي السرقة وانتحال الصفة.

جلس "م.م"، عامل، في منتصف العقد الثالث من العمر يفكر مع شيطانه في طريقة للنصب والحصول على المال الحرام، فاختمرت في ذهنه فكرة انتحال صفة مندوب شركة إبادة حشرات، وحتي يتمكن من اقناع الضحايا كان يعرض عليهم أوراق ووصولات تابعة لإحدي الشركات الشهيرة.

وليكتسب المتهم ثقة الضحايا قدم لهم عروض رش وتعقيم لشققهم بأسعار بسيطة، بالإضافة لتقديم ضمان لهم في حال ظهور أى حشرات في شققهم خلال عام كامل أن التعقيم سيكون مجاني.

ارتكب المتهم واقعتين سرقة بأسلوب المغافلة من داخل شقق سكنية في امكان متفرقة بالقاهرة، معتقدا أن ذكائه سيحول دون القبض عليه، ولكن في المرة الثالثة اقنع سيدة بمنطقة عابدين بتعقيم شقتها، وخلال التعقيم غافلها وحاول سرقة حافظة نقودها من داخل أحد الأدراج لتشاهده الضحية وتستغيث بسكان العقار ليتم ضبط المتهم.

في لحظة سقط المتهم ليشعر بالندم ولكن بعد فوات الآوان، فاللص ارتكب واقعتين سابقتين، لتنتهي رحلته بتقديمه إلى المحاكمة وفى انتظار صدور حكم ضده في 3 وقائع سرقة وواقعة انتحال صفة، ففي لحظة تهور اختار المتهم طريق الحرام للحصول على الأموال، لتنتهي رحلته خلف القضبان.