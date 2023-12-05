التحالف الوطنى ينظم حملة للتبرع بالدم لدعم الشعب الفلسطينى بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدينة كفر الشيخ إقبال أهالي محافظة كفر الشيخ بالتبرع بالدم لصالح الفلسطينيين، نظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ضمن 11 محافظة في المرحلة الأولى وتوافد الشباب والفتيات للتبرع بالدم أمام جامعة كفر الشيخ، معبرين عن سعادتهم بالتبرع، تأتي الحملة امتدادا لدور الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، في تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لصالح أشقائنا الفلسطينيين.

قال أحمد الفقي، منسق الحملة بكفر الشيخ، إن الهدف من الحملة، جمع كميات من الدم من خلال التبرعات، في إطار حملة إنسانية تهدف إلى مساعدة الفلسطينيين المحتاجين للدم بعد الأحداث التي شهدتها غزة،وتعد هذه الحملة جزءًا من الجهود المتميزة لدعم الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الطارئة، حيث أن التبرع بالدم إحدى الطرق الفعالة لمساعدة المصابين والمرضى.

وقد أعرب المشاركون في حملة التبرع عن سعادتهم واعتزازهم بالمشاركة في هذه الحملة الإنسانية النبيلة، مؤكدين أن هذه الخطوة تعكس التضامن القوي بين الشعب المصري والفلسطيني، وتعبيرًا عن وقوفهم بجانب الشعب الفلسطيني.

ويعكس إقبال المواطنين على التبرع بالدم في كفر الشيخ الوعي العالمي بأهمية العمل الجماعي والمساهمة في إنقاذ حياة الآخرين، فالدم هو حياة، وتبرع الأشخاص بالدم يمكن أن يكون الفرق بين حياة وموت للكثير من الناس في قطاع غزة.



إقبال على التبرع بالدم بكفر الشيخ



اقبال على التبرع بالدم من كافة الاعمار



جانب من التبرع