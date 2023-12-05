اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 04:29 م
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التحالف الوطنى بالبحيرة يطلق حملات تبرع بالدم لدعم الشعب الفلسطينى..صور

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 03:37 م
التحالف الوطنى بالبحيرة يطلق حملات تبرع بالدم لدعم الشعب الفلسطينى..صور جانب من الحملة
البحيرة ناصر جودة

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نظم التحالف الوطنى للعمل الاهلى والتنموى اليوم الثلاثاء، فاعليات مكثفة  للتبرع بالدم بمحافظة البحيرة وذلك لدعم الشعب  الفلسطينى فى غزة.
 
وشهدت مدينة دمنهور، قوافل طبية للتبرع بالدم بالتعاون مع وزارة الصحة  لصالح أبناء الشعب الفلسطيني وسط تفاعل كبير من الأهالى خاصة الشباب، وشارك فى الفاعليات مؤسسات حياة كريمة وعدد من المنظمات الأهلية التى تعمل تحت مظلة التحالف الوطنى.
 
من جانبها أكدت النائبة البرلمانية الدكتورة نفين الكاتب عضو مجلس أمناء التحالف الوطني بالبحيرة، أن هذه الفاعلية رساله تضامن ودعم  من الشعب المصرى لأشقائه على أرض فلسطين . 
 
وأضافت، الشعب المصرى بكافة  طوائفه المختلفة مع قيادته السياسية من أجل دعم الشعب الفلسطيني، والرئيس عبد الفتاح السيسي وجه القيادات التنفيذية والشعبية بالمشاركة بقوة فى فاعليات دعم القضية الفلسطينية رغم ظروف الانتخابات الرئاسية المقبلة.
 
تأتى هذه الفاعلية بالتزامن مع إرسال التحالف قوافل شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية مختلفة.
 
كما يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئبس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما  يتم  بشكل مستمر فى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني  لتخفيف حدة أحداث العنف الذى أدت إلى  سقوط العديد من الضحايا والمصابين.
 
 
 






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دمنهور




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