التحالف الوطنى بالبحيرة يطلق حملات تبرع بالدم لدعم الشعب الفلسطينى..صور

البحيرة ناصر جودة

نظم التحالف الوطنى للعمل الاهلى والتنموى اليوم الثلاثاء، فاعليات مكثفة للتبرع بالدم بمحافظة البحيرة وذلك لدعم الشعب الفلسطينى فى غزة.

وشهدت مدينة دمنهور، قوافل طبية للتبرع بالدم بالتعاون مع وزارة الصحة لصالح أبناء الشعب الفلسطيني وسط تفاعل كبير من الأهالى خاصة الشباب، وشارك فى الفاعليات مؤسسات حياة كريمة وعدد من المنظمات الأهلية التى تعمل تحت مظلة التحالف الوطنى.

من جانبها أكدت النائبة البرلمانية الدكتورة نفين الكاتب عضو مجلس أمناء التحالف الوطني بالبحيرة، أن هذه الفاعلية رساله تضامن ودعم من الشعب المصرى لأشقائه على أرض فلسطين .

وأضافت، الشعب المصرى بكافة طوائفه المختلفة مع قيادته السياسية من أجل دعم الشعب الفلسطيني، والرئيس عبد الفتاح السيسي وجه القيادات التنفيذية والشعبية بالمشاركة بقوة فى فاعليات دعم القضية الفلسطينية رغم ظروف الانتخابات الرئاسية المقبلة.