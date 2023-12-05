البورصة: تنفيذ صفقة على شركة بئر أسل للمشروعات السياحية بقيمة 45مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على بئر اسل للمشروعات السياحية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 17.3 ألف سهم بقيمة 45 مليون جنيه، وصفقة على شركة ستارتكس للمنسوجات والصباغة والتجهيز بحجم تداول 119 ألف سهم بقيمة 11.9 مليون جنيه، وصفقة على الشركة العربية الكندية للاستثمار السياحي بحجم تداول 500 ألف سهم بقيمة 5 ملايين جنيه.

وحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 860.9 ألف سهم بقيمة 69.2 مليون جنيه عبر تنفيذ 39 عملية.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، هبط المؤشر الرئيسي بضغوط تراجع أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 5.2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه عند مستوى 1.699 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 5.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 144.8 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.37% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.67%، والعرب على 10.96%، واستحوذت المؤسسات على 77.35% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 22.64%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 192 مليون جنيه، 113.8 مليون جنيه، 4.2 مليون جنيه، 71 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 116.6 مليون جنيه، 264.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 25127 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 30198 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 10698 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 5425 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 7866 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 6537 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1426 نقطة.