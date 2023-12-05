الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 35 فلسطينيا بحملة مداهمات فى أنحاء الضفة الغربية

وقالت مصادر أمنية فلسطينية "إنه جرى اعتقال 11 شخصا من محافظة "الخليل"، و13 آخرين، بينهم صحفي، من محافظة "بيت لحم" في جنوب الضفة، فيما جرى اعتقال ستة، بينهم سيدتان، من قرى محافظة رام الله واثنين من محافظة "القدس" بوسط الضفة، وثلاثة من محافظة "نابلس" شمالا".

وأضافت المصادر الأمنية أن مواجهات عنيفة اندلعت في مخيمات "الدهيشة" في بيت لحم، و"الجلزون" شمال رام الله، وفي قرى محافظة رام الله خلال الليلة الماضية، أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين بالرصاص الحي ما استدعى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، إضافة إلى عشرات الإصابات بالاختناق جراء استخدام قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع لقمع المواطنين الفلسطينيين الذين حاولوا التصدي لاقتحاماتها في أنحاء الضفة الغربية المحتلة.