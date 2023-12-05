الاتحاد الدولى للصحفيين: عدد الضحايا الصحفيين فى غزة تجاوز مثيله بحرب فيتنام

كتبت ريم عبد الحميد

قال أنتونى بيلانجر، الأمين العام للاتحاد الدولى للصحفيين إنه مع مقتل صحفى أو أحد العاملين فى مجال الإعلام كل يوم، فى المتوسط، فى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فقد أصبحت تلك الحرب صراعا لا مثيل له.

وذكرت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن ما لا يقل عن 60 صحفيا قد استشهدوا منذ السابع من أكتوبر، وهو الرقم الذى يقترب من عدد الصحفيين الذين قتلوا على مدار حرب فيتنام بأكملها قبل نحو نصف قرن. بينما لم تقترب الحروب الوحشية الأخرى فى الشرق الأوسط من حدة الحرب الراهنة.

وقال بيلانجر إنه فى أي حرب، حرب تقليدية، كالتى فى سوريا أو فى العراق أو فى يوغسلافيا السابقة، لم نرى هذا النوع من المذبحة.

ومنذ استئناف القصف الإسرائيلي الوحشى على القطاع يوم الجمعة بعد هدنة إنسانية استمرت أسبوعي،ن تواصل البؤس، كما يقول الأمين العام للاتحاد الدولى للصحفيين، مضيفا: للأسف تلقينا الأنباء السيئة هذا الأسبوع، بعد نهاية وقف إطلاق النار، واستشهاد ثلاثة أو أربعة على الأقل.

وقال بيلاجنر إن نحو 60 صحفيا أنهت الحرب حياتهم، بينهم 51 فلسطينيا على الأقل ولبنانى. واستشهد أغلب الصحفيين فى القصف الإسرائيلى على قطاع غزة. وأوضح بيلانجر أن هذه الأرقام مستندة إلى كل المصادر المتاحة التى يستخدمها الاتحاد فى تقريره السنوي.

وإلى جانب الخسائر البشرية، فإن مقار العديد من المؤسسات الإعلامية فى غزة قد تدمرت. ويقدر بيلاجنر أن كان هناك نحو 1000 صحفيا وعاملا فى مجال الإعلام فى غزة قبل الحرب، ويقول إن لا أحد يستطيع الخروج الآن.

من جانبه، يقول نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، إنه برغم ذلك، فإن الصحفين المحليين، وبين أنقاض المباني يواصلون أداء عملهم.