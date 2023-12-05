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الائتلاف المصرى لحقوق الإنسان يعلن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات الرئاسة

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 03:55 م
الائتلاف المصرى لحقوق الإنسان يعلن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات الرئاسة سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية
كتب محمد السيد الشاذلى

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أعلن سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية ومنسق الائتلاف المصرى لحقوق الإنسان، عن الانتهاء من تشكيل غرفة العمليات المركزية للائتلاف لمتابعة الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن الغرفة ستصدر تقارير يوميا حول سير العملية الانتخابية الرئاسية.

وأضاف سعيد عبد الحافظ في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الائتلاف هو ائتلاف حقوقى وتنموى يضم 500 جمعية في 10 محافظات  مصرية وأنه يتابع الانتخابات في مصر منذ تأسيسه عام 2014، موضحا أن الائتلاف نظم دورات تنشيطية لمتابعيه ومنسقيه في المحافظات لتعريف المتابعين بأحدث التطورات التشريعية وقرارات الهيئة الوطنية المنظمة للانتخابات الرئاسية 2024.

وتابع :"عقدنا 12 دورة تدريبية للمتابعين حول الآليات الوطنية والدولية ومدونة السلوك للمتابعين وآليات الرصد وإعداد التقارير الخاصة بالعملية الانتخابية، أصدرنا 8 تقارير متخصصة تناولت المناخ السياسى والتشريعى والاقتصادي والاجتماعى الذى تجرى في سياقه الانتخابات الرئاسية وتناولت التقارير الخطاب الحقوقى في المكون الحقوقى في خطابات المرشحين لانتخابات الرئاسة كما تناولت التقارير تقرير خاص بالمنظمات الدولية وموقفها من الانتخابات الرئاسية وتحليل مضمون الأداء الاعلامى".







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