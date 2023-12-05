وأضاف المتحدث الأممي -في تصريحات لصحيفة "الجارديان" البريطانية: "يؤكد الأمين العام مجددا على الحاجة إلى تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل مستدام لتلبية احتياجات الناس في جميع أنحاء القطاع".

وتابع: "بالنسبة للأشخاص الذين صدرت لهم أوامر بالإخلاء، لا يوجد مكان آمن للذهاب إليه ولا يوجد سوى القليل جدا لإبقائهم على قيد الحياة".