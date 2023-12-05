استمارة الصف الثالث الإعدادى.. وزارة التعليم: التسجيل ضرورى لدخول الامتحان

كتب محمود طه حسين - محمد جاد

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي ضرورى ومهم لدخول الطالب للامتحانات، مشددة على أنه تم ميكنة أعمال الامتحانات بشكل عام منذ سنوات ومن ثم تسجيل الطالب استمارة التقدم للامتحانات أصبح جزء أصيل من أعمال الامتحانات وبدونها لن يدخل الطالب الاختبارات سواء فى الفصل الدراسي الأول أو الثانى، مشيرة إلى أن تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 يتم مرة واحدة فى الفصل الدراسي الأول، ومن ثم يستطيع الطالب دخول اختبار الفصلين الدراسيين الأول والثانى من العام الدراسى الحالى 2023,2024.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يبدأ اليوم طلبة الشهادة الإعدادية تسجيل استمارة التقدم للامتحانات للعام الدراسي الحالى، 2023,2024، حتى 31 من نفس الشهر من خلال منصة التقدم الإلكتروني للامتحانات عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى خطاب لها: فى إطار الاستعدادات الجارية لعقد امتحان الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي (2024/2023) وحرصا من الوزارة على استيفاء استمارة التقدم للامتحان وسداد رسوم الامتحان الكترونياً واستكمالاً للإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن خلال الأعوام السابقة بشأن ميكنة كافة المستندات الخاصة بإستمارة التقدم لامتحان الشهادة الإعدادية العامة ( نظامي / منازل ) والإعدادية المهنية والمكفوفين وضعاف البصر، يتم الالتزام بما يلى:

- موافاة الوزارة ببيانات لجان النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بكل مديرية تعليمية.

- قيام مدير إدارة الإحصاء بالمديرية بتسجيل البيانات التالية ، من خلال التطبيق الإلكتروني المعد لذلك وتشمل بيانات رئيس لجنة النظام والمراقبة ( كود المعلم / الأسم / رقم الموبايل به واتساب وبيانات أعضاء الإحصاء المكلفين بالعمل بلجان النظام والمراقبة.

ونبهت الوزارة على المدارس الإعدادية التابعة للمديريات بما يلي :-

- التنبية على جميع طلاب الشهادة الإعدادية بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان للعام الدراسي ( 2024/2023) من خلال الرابط moe-register.emis.gov.eg) وذلك باستخدام البريد الإلكتروني الموحد للطلاب والذي يمكنهم الحصول عليه

)office365.emis.gov.eg( ) وتفعليه من خلال منصه الحساب المدرسي الموحد للمعلم / الطالب وذلك بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات ، وفي حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فوراً على قاعدة البيانات من خلال الإستمارة الإلكترونية للطلاب ، والتأكيد عليهم أن تكون الصورة الشخصية للطالب التي يتم رفعها

بالاستمارة مطابقة للمواصفات المقررة ، علما بأنه سيتم غلق التعديل على الصورة فور القيام بحفظ استمارة التقدم.

- التنبيه على المدارس بمراجعة استمارة التقدم الإلكترونية التي تسلم لهم عن طريق الطالب، والتأكد من صحتها وخاصة الصورة الشخصية.

- قيام المدارس بطباعة كشوف 12 د الإلكترونية بعد انتهاء الطلاب من التسجيل الإلكتروني ومراجعة وتسليم الكشوف إلى للطالب ، وفي حالة وجود خطأ في الصورة يلزم توجيه الطالب للجنة النظام والمراقبة التابعة لها لتعديلها لجنة النظام والمراقبة التابعة لها المدرسة .