اتفاقية تعاون علمى مشترك بين "القومn للبحوث" وجامعة زيجيانج الصينية

كتب محمد صبحى

أعلن المركز القومى للبحوث عن توقيع اتفاقية تعاون علمى مع كلية هندسة النظم الحيوية وعلوم الأغذية جامعة زيجيانج بمدينة هانجو الصينية بمقر الكلية بحضور الدكتور أحمد عبد السلام -القائم بأعمال عميد معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية وممثلاً للدكتور حسين درويش – القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، وقيادات من جامعة زيجيانج التنفيذية، وممثلين من قيادات كلا الطرفين.

ويذكر أنه فى شهر يوليو الماضي 2023 تم توقيع اتفاقية بمقر المركز القومي للبحوث تحت رعاية الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث والدكتور ممدوح معوض - نائب رئيس المركز للشئون البحثية والعلاقات الدولية وبحضور القنصل العام للسفارة الصينية بالقاهرة ، والدكتور هاي يونج - عميد كلية هندسة النظم الحيوية ممثلا لجامعة زيجيانج الصينية.

وجاء هذا الحدث على هامش انعقاد النسخة الثانية من ورشة العمل الدولية بين المركز القومي للبحوث وجامعة زيجيانج تحت عنوان "أحدث التطورات التكنولوجية بمجالات الكشف والتقدير والاستخلاص: مشروع الحزام والطريق بين جامعة زيجيانج والمركز القومي للبحوث" بين الباحث الرئيسي للجانب الصيني الدكتورة ثايولي لي ممثلاً للجانب الصيني والباحث الرئيسي للجانب المصري الدكتور مصطفى جودة ممثلاً للمركز القومي للبحوث.

وعقدت هذه الدورة بمقر جامعة زيجيانج المصنفة ضمن أقوى 35 جامعة على مستوى العالم، شملت أوجه هذا التعاون حتى الأن نشر العديد من الابحاث العلمية بالمجلات العالمية عالية التأثير حيث تم نشر ما يزيد عن 40 بحث علمي بين الجانبين، وكذلك نشر كتب علمية لدوريات عالمية مثل السيفير و سبرنجر نيتشر و تبادل علمي لأعضاء هيئة التدريس و البحوث بين الجانبين.