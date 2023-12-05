ابنة شهيد توجه رسالة للرئيس السيسى: فخورة باختيارك رئيسا

كتبت - منى فهمى

قالت إيناس بنت الشهيد الرائد عبدالله خليل عبد الجواد، شهيد العريش، الذى استشهد خلال 2016، أنا بكل فخر هدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، فخورة باختياره فى الانتخابات الرئاسية، نؤيد الرئيس ونتمنى له الأفضل الفترة القادمة، هذا القائد لا يفرط فى تراب مصر، نتمسك به وندعمه، يكفى إنجازات الرئيس فى مجال الصحة، وانتهاء معاناة المواطنين من فيروس سى، وأدعو باستمرار أن يحفظ الله مصر وجيشها وشرطتها وأمنها، وأن يوفق الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إدارة البلاد، وأقول اللهم وفق رئيس جمهوريتنا لما تحبه وترضاه.



الشهيد الرائد عبدالله خليل عبدالجواد

أضافت إيناس عبد الله خليل - بنت الشهيد - فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": بابا اشتغل أكتر من 28 سنة فى شمال سيناء، عند عودة والدى الرائد عبد الله خليل عبد الجواد من عمله يوم 28 فبراير 2016 كان متراقب، هجم عليه ملثمين أمام المنزل بشارع المعادى، دائرة قسم شرطة ثان العريش، وأطلقوا عليه طلقات نارية فى مختلف أنحاء جسمه، أخى نقل والدى إلى المستشفى، لكنه استشهد متأثرًا بإصابته، حيث اغتالته يد الإرهاب الخسيسة إثر عملية غاشمة، وتم تشييع جثمانه فى مسقط رأسه بسمنود بالغربية.



الرئيس السيسى يُكرّم زوجة الشهيد خلال الاحتفال بعيد الشرطة يناير 2017

كما أوضحت إيناس بنت الشهيد عبد الله خليل قائلة: بابا اشتغل فى نجدة شمال سيناء، ثم مديرية الأمن ثم الأحوال المدنية، واشتغل ضابط اتصال بالكتيبة 101 بشمال سيناء، بابا كنت بشوفه قليل، كنت دايمًا بشجّعه وكان دايمًا بيوصينى على ماما واخواتى هيثم وهاجر، علشان آخد بالى منهم، بابا كان بيخدم الجميع، وكان يُسهّل إجراءات عمل شهادات ميلاد أو أى شىء آخر لأهالى شمال سيناء.