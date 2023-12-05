اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 12:56 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إيقاف جميع خدمات القطارات بشكل مؤقت في الفلبين عقب الزلزال

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 12:45 م
إيقاف جميع خدمات القطارات بشكل مؤقت في الفلبين عقب الزلزال مقياس ريختر - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة النقل الفلبينية، اليوم الثلاثاء، أنها أوقفت جميع خطوط القطارات بشكل مؤقت من أجل إجراء تقييمات في أعقاب الزلزال الذي بلغ شدته 5.9 درجة على مقياس ريختر وضرب قبالة مقاطعة "أوكسيدنتال ميندورو".


وذكرت قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية ، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه تم عقب وقوع الزلزال مباشرة وضع القطارات المتحركة في وضع الانتظار، إلا أنها لم تشر إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.


وكان المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل قد أعلن في وقت سابق اليوم أن مركز الزلزال وقع على بعد سبعة كيلومترات جنوب شرقي بلدة "لوبانج"، وعلى عمق 79 كيلومترا.







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