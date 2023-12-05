إطلاق قافلة طبية مجانية بقرية حارس في العامرية غرب الإسكندرية اليوم

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مديرية الصحة بالإسكندرية ، اليوم الثلاثاء ، قافلة طبية مجانية بقرية حارس بحى العامرية غرب الإسكندرية ، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتتضمن القافلة الطبية ، الكشف و العلاج بالمجان لتخصصات طبية مختلفة .



وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار القوافل الطبية الشاملة بنطا الأحياء، حيث كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية لتكثيف القوافل وزيادة الحملات التوعوية للمواطنين.

وتنفذ مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية 7 قوافل طبية، خلال شهر ديسمبر وفقًا للمواعيد والأماكن التالية: حيث تقام يومي (5.6 ديسمبر) قافلة طبية بقرية حارس بنطاق حي العامرية، وتقام أيضًا يومي (10 . 11ديسمبر) قافلة طبية بالدخيلة بنطاق حي العجمي، وتقام يومي (12. 13 ديسمبر) قافلة طبية بوحدة الذراع البحري الكيلو 26 أيضًا بنطاق حي العجمي، وتقام يومي (17.18 ديسمبر) قافلة طبية بالقرية المركزية بنطاق مركز ومدينة برج العرب، ويومي (19.20 ديسمبر) قافلة طبية بقرية 20الإمام البخاري بنطاق مركز ومدينة برج العرب أما يومي (24.25 ديسمبر) قافلة بقرية بنجر 1 بنطاق مركز ومدينة برج العرب، وتختتم مديرية الصحة القوافل الطبية لشهر ديسمبر يومي (26.27 ديسمبر) بقافلة بنجر 4 بنطاق مركز ومدينة برج العرب.