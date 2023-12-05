إضراب عام للأطباء والممرضين فى إيطاليا احتجاجا على مشروع خفض المعاشات التقاعدية

وذكرت وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية أن الإيطاليين واجهوا اليوم انقطاعات في خدمات الرعاية الصحية مع امتناع نحو 85 بالمئة من الطواقم الطبية عن العمل وفقا للنقابات.

ومن جهتها، قالت النقابات، بشأن الإجراءات المتنازع عليها في مشروع قانون الميزانية، "نحن نتحدث عن خفض بدل المعاشات التقاعدية لما لا يقل عن 50 ألف شخص، بما يصل إلى 26 ألفا و347 يورو سنويا مدى الحياة".

وقال الأمين العام لنقابة الأطباء الإيطاليين بيرينو دي سيلفيريو "إذا كانت الحكومة تنوي بهذه الميزانية، إبعاد الأطباء عن الخدمة الصحية الوطنية، فسنقدم لهم المساعدة بكل سرور.. وعندما يجد المرضى الذين يذهبون إلى المستشفى عددا أقل من المتخصصين لعلاجهم، فسيعرفون على من يقع عليه اللوم".

وكان وزير العلاقات مع البرلمان لوكا سيرياني قد قال، مساء أمس الاثنين، إنه "بحلول نهاية الأسبوع ستقدم الحكومة الإيطالية تعديلاتها على مشروع قانون الميزانية، بما في ذلك أهم تعديل يتعلق بمعاش الأطباء".. وأضاف "لقد تحدثت للتو عن هذا الأمر مع وزير الاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي، ومازالوا يعملون عليه، ونأمل أن يكون جاهزا بسرعة".