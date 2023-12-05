أمين مساعد مستقبل وطن: يوم العاشر من ديسمبر لرد الجميل لرئيس حفظ الأرض

سوهاج محمود مقبول

قال الدكتور أحمد طلعت أبودومة أمين مساعد مستقبل وطن، إنه ضرب شعب مصر بالخارج أروع الأمثلة في الانتماء وهم محتشدين أمام صناديق الاقتراع فى سفارات وقنصليات بلدهم فى شتى بقاع الدنيا وقف المصريون مؤيدين لرئيسهم ممتنين لعطائه مقدرين له إخلاصه ومساندين لصلابة موقفه الوطنية وثباته وقف المصريون ولسان حالهم يقول لرئيسهم لقد اجتهدت وجعلت مصلحة وطنك وأبناؤه همك الأول والأخير فربح البيع يا سيادة الرئيس.

وأضاف أبو دومة: سيخرج الشعب المصرى لمدة ثلاث أيام بدءا من العاشر من ديسمبر لعزف سيمفونية تتكامل فيها مكونات الشعب المصري، يعزفها ابناء الريف المصرى البسطاء الذين أعادت جهود الرئيس لهم الأمل فى حياة كريمة وبنية تحتية كانت من الأحلام.

وأوضح طلعت أن شباب مصر عرفوا فى عهد الرئيس معنى التأهيل للقيادة وارتادوا طريق التمكين والسيدة المصرية شعرت لأول مرة بالتقدير الحقيقى لدورها فى بناء المجتمع والأصحاء الذين عادت لهم صحتهم بعدما توطنت فى أكبادهم الأمراض فى ظل مبادرات ورؤى صحية غير مسبوقة ومواطن اشتاق للفخر بقوة القرار الوطنى وصلابة الموقف محميا بجيش عظيم اعيد بناءه ورفع كفاءته وتقوية تسليحه يعزفها ومواطن بات امنا فى بيته مطمئنا على أمواله وعلى اهله واثقا ومقدرا لقوة وبسالة جهازه الامنى وشرطته.

وأضاف، نثق أن أيام الانتخاب يوم العاشر من ديسمبر ستكون أيام رد الجميل لرئيس حفظ الأرض وصان العرض، ويأبى المصريون إلا ان يكتبوا كل يوم سطورا جديدة فى كتاب حب الأوطان مؤكدين فيها على ثوابتهم التاريخية وأصالتهم ووعيهم الوطنى.

جاء ذلك على هامش فاعليات المؤتمر الجماهيري الحاشد، الثانى الذى ينظمه حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج ، لتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي فى انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة وذلك بإستاد سوهاج الرياضى حيث شاركت في فاعليات المؤتمر السيدات والشباب والشيوخ والعمد والمشايخ.

جاء مؤتمر حزب مستقبل وطن الثانى بسوهاج بحضور اللواء محمد مصطفى أمين الحزب بالمحافظة، ومحمد لبيب أمين التنظيم بالمحافظة، والأمناء المساعدون بالمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء هيئة مكتب الحزب بأمانة المحافظة، وأمناء المراكز والأقسام والوحدات الحزبية، وعدد كبير من أهالى المحافظة، وممثلو الأزهر والأوقاف والكنيسة والمرأة والتحالف الوطنى للعمل الأهلى وأعضاء حملة المرشح عبدالفتاح السيسى.