أكرم القصاص: الذهاب للانتخابات إحساس بالمشاركة فى دعم الدولة.. صور

الإسماعيلية: السيد فلاح - محمد الأحمدى

قال الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، إن الإسماعيلية ومدن القناة رمز لكفاح الشعب المصرى قديما وحديثا فى الأزمات المختلفة على مر العصور ووقت الاحتلال الإسرائيلى منا يؤكد على مدى الوعى فيها وحسها الوطنى ومعرفتها بالحس الوطنى حاليا.

وأضاف خلال كلمته ب مؤتمر الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية عن المشاركة واجب وطنى إن الشعب المصرى طول الوقت كان لديه رغبة فى عدالة فى توزيع فرص العمل وواجه إرهاب فكك دول فمصر فيها عقول ناضجة، فمشروعات الدولة مهمة فحجم المشروعات مع أهمية القضاء على الفيروس الكبدى سى والعشوائيات وواجه المصريين أزمات عديدة أخرى ساهمت الدولة المصرية فى حلها بدعم الشعب المصرى.

وأوضح أن مصر أكبر دولة تدعم القضية الفلسطينية ووقفت ضد كل المخططات وعلى الرغم من ذلك تشهد هجوم عليها، موضًحا أن الفلسطينين مدركين هذا الأمر ولن يتركوا أرضهم وبلادهم

وأضاف القصاص أن مصر دفعت كثيرًا فى مواجهة الإرهاب وما يحدث فى سيناء ومحاولات استغلال الأمر، موضحا أن الدولة وجهت اهتمام كبير لسيناء ونفذت فيها العديد من المشروعات، مضيفًا أن مصر قادرة على العبور من الأزمة الاقتصادية بشكل جيد فمبادرة حياة كريمة ساهمت فى النهوض بالتعليم والصحة والصناعات فى قرى وصعيد مصر.

وقال إن المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى قدم للمواطنين حقيقة الأمر وصارحهم بالوضع الحالى اقتصاديا وتعليميا وعرض المبادرات الرئاسية التى ساهمت فى تغيير حياة المواطنين مثل التأمين الصحى الشامل، مضيفا أن وحدة الشعب المصرى ساهمت فى التغلب على العديد من الأزمات ولا يستطيع أحد الضغط على الشعب المصرى.

وأوضح أن هناك تحولات عالمية يشهدها العالم فالذهاب للانتخابات أحساس بالمشاركة فى دعم الدولة وتأكيد لهذا الجميل فالشعب المصرى قدم العديد للدولة والقضية الفلسطينية أكبر من دول عديدة فى المنطقة.

ونظمت الكنائس الإنجيلية بمحافظة الإسماعيلية ندوة تحت عنوان المشاركة واجب وطني معا لمستقبل أفضل وذلك بالكنيسة الإنجيلية بشارع محمد على بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بحضور الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة جريدة اليوم السابع، وتامر شمس الدين، رئيس الإدارة المركزية لمركز الإعلام بمنطقة القناة وسيناء ومدحت الحوفي رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة بالإسماعيلية ومايبل مكرم مقرر مناوب المجلس القومى للمرأة ووفد من بيت العائلة بمحافظة الاسماعيلية وممثلي عن الأوقاف والكنيسة.