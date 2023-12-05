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آداب القاهرة تنظم سلسلة ندوات تحت شعار "مصر تستحق - انزل - شارك"

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 11:10 ص
آداب القاهرة تنظم سلسلة ندوات تحت شعار "مصر تستحق - انزل - شارك" الدكتورة نجلاء رأفت عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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تنظم كلية الآداب جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة نجلاء رأفت عميدة الكلية، سلسلة من الندوات على مدار أسبوعين حول تعزيز الهوية الوطنية تحت شعار مصر تستحق (انزل – شارك)، يحاضر فيها نخبة من أساتذة الكلية، ويشهدها وكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملون، والطلاب.
 
وتناولت الندوة الأولى التي تحدث فيها الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس جامعة القاهرة السابق لشئون التعليم والطلاب، عن توعية الطلاب بمفهوم المواطنة والانتماء للوطن، وتعزيز الهوية الوطنية باعتبارها جزء من السمات الأخلاقية التي تسعى جامعة القاهرة لبثها في نفوس الطلاب، والتأكيد على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية للقيام بواجبهم تجاه وطنهم، كما ألقت الندوة الضوء على المشروعات الكبرى والإنجازات التي حققتها الدولة الوطنية على أرض الواقع خلال السنوات الماضية في مختلف القطاعات سواء التعليم والصحة والزراعة والقضاء على العشوائيات وبناء المدن الذكية، بالإضافة إلى مبادرة "حياة كريمة" التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين في القرى والريف المصري. 
 
جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تنظم سلسلة من الندوات لرفع الوعي بضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية كونها تعد واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين، لايمكن التفريط فيها، ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل، وذلك من خلال تشجيع جميع منتسبي الجامعة على المشاركة في التصويت الحر لصالح المرشح الرئاسي الأنسب لهم انطلاقًا من مدى تأثير الصوت الانتخابي في العملية الانتخابية وسط إطار من الديموقراطية والحرية التامة، ودون أي إجبار، والتصويت الحر في الانتخابات.






اداب القاهرة

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