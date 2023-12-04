7 نصائح تساعد فى تقليل صدأ السيارات

كتبت : أماني سمير

يواجه العديد من مالكي السيارات سواء الجديدة أو القديمة منها مشكلات خاصة بصدأ بعض الأجزاء في السيارة يصحبها ما يطلق عليه " البارومة " والتي تؤدي ألي تآكل الصاج بشكل أسرع وأخطر خاصة ساكني المناطق الساحلية ، فهناك العديد من الأسباب لصدأ السيارة ، ولعل من أهمها خدش الطلاء الأساسي نتيجة الإحتكاك بجسم آخر، ما يعرض المعدن للرطوبة والهواء وبالتالي يحدث الصدأ الذي ينتشر .

ويقدم اليوم السابع 7 نصائح للحفاظ علي سيارتك من الصدأ وإزالته إن وجد :

1 -عند تغطية أجزاء السيارة يجب اتخاذ خطوات هامة قد يخطئ الكثير في عملها، لذا من الضروري تجنب الأخطاء الشائعة مثل استخدام أوراق الجرائد، حيث يمكن أن يتسرب الطلاء عبرها ويترك بقع على زجاج السيارة، ويفضل استخدام مواد ليس بها مسام، كما أن ذلك لا يكفي حيث يمكن للطلاء التسرب من أسفل الحواف لذا احرص على لصق مادة التغطية من كافة حوافها وليس فقط ما يكفي لإبقائها على جسم السيارة.

2 -يجب بإزالة الطلاء حول الصدأ باستخدام جهاز الصنفرة الكهربائية “DA sander” واضبط السرعة من 80 إلى 150 لإزالة الطلاء الخارجي والأساسي لجسم السيارة بالإضافة إلى أى صدأ خفيف لم يتفاعل مع المعدن، وقم بالتحسيس بيدك على المنطقة التي أزلت الطلاء من عليها لمعرفة مدى نعومة السطح.

3 -ضرورة إستبدال قرص جهاز الصنفرة بقرص الصنفرة المعدنية لإزالة الصدأ السميك والحفر في سطح جسم السيارة واستخدمه ببطء حتى لا تتسبب في إحداث ضرر بالجسم، وبمجرد الانتهاء قم بوضع حمض لإزالة جزيئات الصدأ الصغيرة المتبقية، ويفضل حمض الفوسفوريك، وبعد ذلك قم بالصنفرة يدوياً حتى تحصل على سطح ناعم.

4- قم بشراء طلاء أساس مناسب لتغطية المعدن وطلاء رش يتناسب مع لون السيارة.

5- لابد من تجهيز البقعة للطلاء من خلال إتباع التعليمات الموجودة على عبوة الطلاء الأساسي، وعادة ما يكون استخدام مسح البقعة المراد طلائها بمخفف طلاء أو بمذيب أملاح ووضع طبقة من الجرائد بالمنطقة المحيطة بالبقعة لمسافة 3 أقدام.

6- قم برش طبقات خفيفة من طلاء الأساس بشكل متوازن مع الانتظار لبضع ثواني بين كل طبقة ثم تركها لتجف خلال الليل أو على الأقل 12 ساعة، واستخدم الصنفرة الرطبة “400 grit” المخصصة لتنعيم السطح، واحرص على إبقاء دلو مياه بجانبك لترطيب ورقة الصنفرة بشكل متكرر وإزالة الطلاء من على سطحها، وقم بغسل المنطقة بمزيج خفيف من الصابون والماء.

7- يجب رش طبقة خفيفة من الطلاء وقم برش عدد الطبقات اللازم على الطلاء الأساسي حتى تحصل على لون مناسب وشكل نهائي جيد، ودعه يجف لمدة 24 ساعة قبل إزالة الشرائط اللاصقة المحيطة بالبقعة المطلية ، وترك الطلاء لمدة 48 ساعة ليجف ثم قم بغسل وتلميع السيارة، ولا تستخدم الشمع على الطلاء الجديد إلا بعد 30 يوماً ، وإذا كان ضرورياً فضع طبقة طلاء شفاف حتى يتناسب لون البقعة مع باقي لون السيارة.