7 قوافل طبية شاملة فى أحياء الإسكندرية طوال شهر ديسمبر

الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استمرار القوافل الطبية الشاملة بنطاق الأحياء، حيث كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية لتكثيف القوافل وزيادة الحملات التوعوية للمواطنين.

وذلك وفى إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وفى هذا الصدد، تنفذ مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية 7 قوافل طبية يتم تنفيذها خلال شهر ديسمبر.

وتقام القافلة يومى (5.6 ديسمبر) قافلة طبية بقرية حارس بنطاق حى العامرية، وتقام أيضًا يومى (10. 11ديسمبر) قافلة طبية بالدخيلة بنطاق حى العجمى، وتقام يومى (12. 13 ديسمبر) قافلة طبية بوحدة الذراع البحرى الكيلو 26 أيضًا بنطاق حى العجمى، وتقام يومى (17.18 ديسمبر) قافلة طبية بالقرية المركزية بنطاق مركز ومدينة برج العرب، ويومى (19.20 ديسمبر) قافلة طبية بقرية 20الإمام البخارى بنطاق مركز ومدينة برج العرب أما يومى (24.25 ديسمبر) قافلة بقرية بنجر 1 بنطاق مركز ومدينة برج العرب، وتختتم مديرية الصحة القوافل الطبية لشهر ديسمبر يومى (26.27 ديسمبر) بقافلة بنجر 4 بنطاق مركز ومدينة برج العرب.