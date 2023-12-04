4 قوافل طبية لعلاج المرضى الأولى بالرعاية بمحافظة كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، جمعية الأورمان خلال شهر نوفمبر فى تنظيم 4 قوافل علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على مئات المرضى غير القادرين بقرى مراكز كفرالشيخ، في ظل توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية.

وأعلنت الدكتورة ماجدة جلاله، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، أن تنظيم القوافل العلاجية، يتم وفق خطة مسحيه تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعى بكفرالشيخ، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الأورمان خلال شهر نوفمبر نظمت 4 قوافل علاجية، وتم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالاضافة إلى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأشار إلى أن «الأورمان»، سعت على مدار السنوات الماضية إلى تقديم كافة أشكال الدعم للأشخاص غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية، لافتًا إلى السعي من خلال تقديم الخدمات الطبية إلى تجفيف منابع الإعاقة البصرية عبر تنظيم قوافل طبية موسعة تجوب القرى وتصل بالخدمات العلاجية إلى الأهالي في المناطق الأشد احتياجا، حيث قامت بإجراء مسح طبي وتنظيم قوافل طبية علاجية بجميع قرى ومراكز محافظة كفر الشيخ ونجحت في توقيع الكشف الطبي على ما يقرب من 34 ألف مريض، وإجراء 11,258عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 6286 نظارة طبية لغير القادرين.