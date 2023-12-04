30 شهيدا بقصف إسرائيلى على حيي الشجاعية والزيتون

وكالات

أسفر القصف الإسرائيلى على حيي الشجاعية والزيتون عن استشهاد 30 فلسطينيا، وذلك حسبما أفاد موقع العربية فى شريط عاجل.

وكان قد أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأحد، أن إسرائيل تُصعد من حرب الإبادة الجماعية في القطاع، وتستخدم قنابل تزن الواحدة منها 2000 رطل؛ وشدد على أن السكان يواجهون كارثة إنسانية حقيقية على جميع المستويات.

وأكد مكتب الإعلام الحكومي أن الاحتلال يتعمّد إيقاع أكبر قدر ممكن من الضحايا، جراء القصف العنيف لجميع المحافظات في آن واحد، وذلك من خلال القصف بدون سابق إنذار، بالقنابل التي تزن الواحدة منها 2000 رطل من المتفجرات، مشيرا إلى مجزرة بشعة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية شرقي غزة التي قصف خلالها 50 عمارة سكنية ومنزلاً، وخلفت مئات الشهداء والجرحى.

والسبت، أعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في غزة انتشال وإنقاذ أكثر من 300 فلسطيني، بينهم قتلى وجرحى، جراء قصف إسرائيلي استهدف حي الشجاعية شرق مدينة غزة.