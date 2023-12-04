28 ديسمبر آخر موعد للتقديم على وظائف المحطات النووية للعمل بالضبعة

كتبت رحمة رمضان

حددت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء آخر موعد لتلقى طلبات الالتحاق بالوظائف سيكون خلال الفترة من 22 وحتى 28 ديسمبر لجميع التخصصات لمن تخلفوا عن موعد التقديم المحدد لهم وفقا لكل تخصص.

وتتلقى هيئة المحطات النووية طلبات الالتحاق بالوظائف من خلال موقعها الإلكتروني https://nppa.gov.eg/employment/default وتبدأ فى تلقى طلبات التقديم على وظائف درجة مدير عام من 15 وحتى 21 ديسمبر.

وبالنسبة للراغبين فى التقدم لوظائف التعاقد بمكافأة شاملة للدرجتين الأولى والثانية تتلقى الهيئة طلباتهم من 1 إلى 7 ديسمبر المقبل، على أن تبدأ من اليوم التالى وحتى 14 ديسمبر فى تلقى طلبات الراغبين فى التقدم لوظائف التعاقد بمكافأة شاملة للدرجة الثالثة.