وفاة عامل أثناء عمله بمستشفى الحامول المركزى

كفر الشيخ- محمد سليمان

توفي عامل بمستشفى الحامول المركزي بمحافظة كفر الشيخ، أثناء عمله عقب تعرضه لجلطة في القلب، وجرى نقله لمشرحة مستشفى الحامول، وتحرير محضر بالواقعة.

قال الدكتور أحمد مصباح، مدير مستشفى الحامول المركزي، إن جميع العاملين بالمستشفى فوجئوا منذ قليل بوفاة زميلهم عاطف الجارحي ضمن طاقم العمال بمستشفى الحامول أثناء قيامه بالعمل الخاص به، ووقع أطباء مستشفى الحامول المركزي، الكشف الطبي عليه الذي أوضح وفاته عقب تعرضه لجلطة في القلب.

وأضاف مدير مستشفى الحامول المركزي، أن العامل مشهود له بحسن الخلق بين العاملين، وأن وفاته تسببت في حالة من الحزن بين جميع العاملين بالمستشفى سواء أطقم طبية أو تمريض أو خدمات معاونة، وجرى نقل جثمان العامل المتوفى إلى مشرحة المستشفى، مؤكداً أنه سيجري عمل كل الإجراءات القانونية، وإنهاء التصاريح لأسرته لتشييعه إلى مثواه الأخير.