وزير العدل الفلسطيني: إسرائيل خالفت جميع مبادئ القانوني الدولي والإنساني

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قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، إن إسرائيل أعلنت أن قطاع غزة "كيان معادي" وهذا مخالف للقانون الدولي الإنساني، لأن الدولة القائمة بالاحتلال قانونا لا يمكن لها إعلان الحرب على الأرض التي تحتلها.



وأضاف الشلالدة، خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" عبر قناة "القاهرة "الإخبارية، مساء اليوم /الإثنين/، إن إسرائيل أعلنت حصار قطاع غزة، وهو عقاب جماعي ضد السكان المدنيين وهذا مخالف للقانون، والأهم أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية قال إن" حق الدفاع عن النفس لا ينطبق إلا على الدول كاملة السيادة".



وشدد على أن إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال لم تلتزم بالقوانين الدولية وخالفت جميع مبادئ القانون الدولي والإنساني الذي ينظم القواعد الأساسية للحرب، ومنها مبدأ حماية المدنيين والنسبة والتناسب والقصف العشوائي، فهي ارتكبت جملة "جرائم حرب" و"إبادة جماعية" يجب أن تحاسب عليها.



ولفت إلى أنه وفقا للقانون الدولي فإن إسرائيل ملزمة كسلطة قائمة بالاحتلال بأن تقوم بتوفير الإمدادات الإنسانية في قطاع غزة.