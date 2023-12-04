وزير العدل الفلسطينى: قوات الاحتلال لم تلتزم ببنود اتفاقية جنيف

كتب محمد شرقاوى

قال محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تلتزم ببنود اتفاقية جنيف وخالفت قواعد القانون الدولي، مضيفا أن إسرائيل تتحمل المسئولية القانونية عن كل الجرائم التي ارتكبتها في قطاع غزة.

وأضاف محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل تستخدم أسلحة محرمة دوليا في قطاع غزة ما يستوجب محاسبتها، مضيفا أن المستشفيات والأطقم الطبية تتمتع بحصانة قانونية وفق اتفاقيات جنيف التي تمنع استهدافها

وتابع محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني، أن إسرائيل ارتكبت جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدا أن إسرائيل عندما تستخدم القوة فإنها تخالف ميثاق الأمم المتحدة الذي يمنع استخدام القوة أو التهديد بها.

وأوضح أن ندعو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في الجرائم التي ترتبكها إسرائيل في قطاع غزة، مضيفا أن قوات الاحتلال لم تلتزم ببنود اتفاقية جنيف وخالفت قواعد القانون الدولي.