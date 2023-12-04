وزير الرى: إجراء رفع حديث لمجرى النهر لإعداد خرائط محدثة لخطوط التهذيب والحظر

كتبت ـ أسماء نصار

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، اجتماعاً لمتابعة أعمال حماية جوانب النيل، والتنسيق المشترك بين قطاع تطوير وحماية النهر وفرعيه ومعهد بحوث النيل فيما يخص رفع قطاعات مجرى نهر النيل وفرعيه.

وتم خلال الاجتماع استعراض المشروعات الجارية لحماية جوانب نهر النيل وفرعيه من النحر، وتطوير الواجهات النيلية، وأعمال تكريك المجرى المائى، وإزالة التعديات على جسور النهر، وأعمال تطهير نهر النيل من الحشائش وورد النيل.

ووجه سويلم بالتنسيق بين قطاع تطوير وحماية نهر النيل ومعهد بحوث النيل لإجراء رفع حديث لمجري النهر للوقوف علي التغيرات المورفولوجية والهيدروليكية للمجري، انتهاء بإعداد خرائط محدثة تتضمن التحديد الدقيق لخطوط التهذيب والحظر علي جانبي النهر، توطئة لوضع منظومة متكاملة للمراقبة والمتابعة باستخدام أحدث التقنيات في هذا الشأن لمواجهة التعديات على المجرى المائى.

وأكد سويلم على مواصلة العمل لإزالة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على امتداد 1500 كيلو متر من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة المحافظات والأجهزة الأمنية، حيث تم إزالة 81 ألفا و738 حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل منذ عام 2015 وحتى تاريخه فى إطار حملة إنقاذ نهر النيل، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على القطاع المائى لمجرى نهر النيل وفرعية لإمرار التصرفات المائية المطلوبة بدون أى عوائق.

جدير بالذكر، أنه يجرى حالياً تنفيذ مشروع لتطوير كورنيش أبو شوشة بمركز أبو تشت بقنا، والعمل على تطوير كورنيش النيل الشرقى بقنا بطول 1500 متر ليصبح واجهة حضارية متطورة، كما يجرى الإعداد لبدء أعمال إنشاء حائط ساند بكورنيش مدينة السنانية بمحافظة دمياط بهدف تطوير ورفع كفاءة الكورنيش، كما تم مؤخراً إنهاء تكريك مجري نهر النيل أمام مآخذ محطات رفع المياه بمحافظة بنى سويف بمواقع متفرقة للحفاظ على كفاءة عمل تلك المحطات، كما يجرى تنفيذ أعمال تكريك للمجرى عند كوبرى امبابة بطول 1300 متر.